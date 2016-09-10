查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 寻找当年恩师 ·图文：岁月淡去身影 师恩至今不老 思念长满心头 梦回昔日寒窗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：岁月淡去身影 师恩至今不 4 寻找当年恩师 2016.9.10 星期六 图文：岁月淡去身影 师恩至今不老 思念长满心头 梦回昔日寒窗 楚天都市报讯 图为：学生：薛旭辰

寻找恩师：郑洪美，1960年前后，汉阳区显正街小学语文老师。

图为：学生：肖海军

寻找恩师：石玉翠（音），1975年前后，沔阳县杨林尾区天合公社保合大队第五生产队小学老师，武汉知青。（图为肖海军1982年高中毕业登记照）

图为：学生：龚龙生

寻找恩师：王老师，1991年前后，随州市淅河镇第二棉纺厂子弟学校校长。

图为：学生：徐劲松

寻找恩师：冷碧莲，原湖北经济管理大学（现长江职业学院）工业经济管理专业（大专）1987级班主任。

图为：学生：曾子俊

寻找恩师：余薇，2001年前后，孝感市孝南区肖港镇东岳乡跃龙小学任5年级班主任。



桃李逢秋实，最忆是师恩。连日来，本报“寻师热线”引发思念如潮。众多读者打来电话、发来邮件，或讲述昔日老师一饭之恩、一个苹果的温情触动；或讲述当年老师为自己买药治病，为同学们缝补衣服的温馨点滴。成长的路上，老师的恩情深埋心底，经年之后，学生们已长大成人，甚至步入中老年，蓦然回首，却难觅当年恩师的身影，思念愈浓。

今天是我国第32个教师节，本报追访了部分心怀感恩、牵挂老师的学生，与你分享那些醇厚浓烈的师生情愫，并祝普天之下的老师们，节日好！



老师与我的1960年代

那次家访改变人生



楚天都市报记者郭会桥



“我想寻找汉阳区显正街小学的郑洪美老师，她的一次家访让我终身难忘，也改变了我的人生。”昨日，年过六旬的薛旭辰老人说，在郑老师的影响下，他开始把文学当成一生的爱好，最终成为武汉市作协会员。

1960年，薛旭辰在汉阳区显正街小学（现群建路小学）读四年级。他介绍，当时郑洪美是语文老师，她的课讲得很棒，她教过的好多学生考进省市重点中学。

“记得暑假时的一天清早，班上学习委员跑来告诉我，说郑老师要家访。当时我还有些紧张，躲在路上张望。等老师进门后，我迅速跑回家，先是从钥匙孔里窥视，然后又躲在门外偷听。”薛旭辰说，他恰好听到郑老师对他母亲说：“您儿子文字表达能力不错，好好培养，将来应该能在写作上出成绩！”

听到郑老师这番话，薛旭辰鼓起勇气，进屋毕恭毕敬地叫了一声：“老师好”！郑老师看了看桌上堆着的小人书和《收获》等文学刊物，笑着说：“一定要多读好书！书海里有历史、有未来！”

虽然时间过去五十多年，薛旭辰老人至今依然记得老师的这句话，“因为老师的肯定，我受到了极大的鼓舞，也让我对文学一直抱着浓厚的兴趣。”从高中毕业直到现在，他牢牢记着郑老师家访时的鼓励和希望，一是多读书，二是热爱文字。从1975年起，他先后在《人民文学》、《湖北日报》、《南方日报》等杂志、报刊发表数十篇作品，出版了六十余万字的长篇小说《汉子》，并成为武汉市作家协会会员。



老师与我的1970年代

犹记40年前苹果香



楚天都市报记者碧云



“长大后我就成了你……”每每听到这首歌，中国地质大学（武汉）教授肖海军就感慨万千。他经常想起40年前的一位小学老师，他说，自己有生以来吃的第一个苹果，就是这位老师给的。他多想找到老师，向她汇报自己的成长经历，与她一起欢庆他们共同的节日。



她说我“洋气”像城里伢



肖海军今年50岁，是中国地质大学（武汉）教授。自1982年考上大学离开家乡来到武汉，一路本科、硕士、博士读下来，又在高校当了老师，他已在这座城市生活了34年。而他想寻找的这位老师当年也生活在这座城市里。“也许我们曾经擦肩而过，只是彼此认不出来？”肖海军有时会冒出这样浪漫的想法。

肖海军的家乡在仙桃市，以前叫沔阳县杨林尾区天合公社保合大队第五生产队。他1975年上小学三年级，遇到一位讲武汉话的新老师石玉翠（音）。从此，这个乡村少年闻到大城市的气息，开始向往起外面的世界。

队里的学校只有三、四、五共三个年级，两名老师包揽了全部课程。石玉翠老师是武汉知青，另一名老师是本地人。

“我感觉石老师似乎格外喜欢我，也许是因为我从小就是个听话的好学生。我家孩子多，我有四个姐姐和一弟一妹，父母和姐姐很宠爱我。那年冬天，姐姐给我织了一件粉红毛衣，我觉得像女孩子穿的，心情很郁闷，没想到石老师看到后，对知青点的另外两名知青说：‘这个孩子真洋气，像城里伢。’我听后心情大好。石老师的这句话，让幼小的我开始向往起神秘又遥远的‘城里’。”



有生以来第一次吃苹果



肖海军还记得，有一年石老师回武汉过完春节返乡，像变魔术一样拿出一个苹果。“那是我第一次见到苹果。我们农村伢，只吃过小小的毛桃。”

石老师洗了苹果，又拿起水果刀，刀口朝里，削出长长一条螺旋形的苹果皮。“这种削法，我也觉得好新奇。我们农村人削瓜果皮，就像削铅笔那样，刀口朝外一片一片地削。”

石老师把削好的苹果递给肖海军，他一口咬下，清香四溢。这香味，40年来一直镌刻在肖海军的脑海，连同石老师新奇的削皮方法，成为当年他对城市文明的最原始印象。

那时候，肖海军总是清晨第一个上学，到石老师的知青点帮她做早饭。老师在灶台上忙乎，他在灶台下烧火。师生间有一句没一句地聊着，感情如灶火般迅速升温，像姐弟，也像母子……

后来，肖海军小学毕业，石老师也随知青返城大潮回汉，他们再也没有见面。

1982年，肖海军以优异成绩考入华中师范大学数学系。那是他第一次离开家乡，长途车一进入武汉，他便激动地想：“石老师在这里，我能不能碰到她呢？”他多么希望能见到敬爱的石老师，告诉她：“我真的成了城里伢！”后来他才知道自己当年是多么天真——武汉很大很大，到哪里才能找到他的石老师呢？



我想亲手削苹果给她吃



本科毕业后，肖海军又考上华中科技大学攻读硕士、博士，之后进入中国地质大学当老师。他更加想念深深影响过自己的石老师了。

十年前回老家时，肖海军找到40年前的生产队长程金堂，打听当年武汉知青的情况。老人说，只知道石玉翠的家在武汉市清芬路，没有其他信息。于是他到清芬路打听，但没有获得有价值的线索。后来，他又多次路过清芬路，每次都会想，石老师年轻时曾在这里生活过。

肖海军说，如果能找到石老师，他一定要亲手给老师削苹果吃，就像40年前老师削给他吃一样。“我现在也会这种城市削法了。”他感慨地说。

石玉翠当年应该是高中毕业下乡插队，不满20岁，现在的年纪应该接近60岁。



老师与我的1980年代

老师帮咱缝衣服



楚天都市报记者周治涛



“当年我们都还是大大咧咧的孩子，一个大学老师，除了督促我们学习，还像妈妈一样照顾我们的生活，现在想起来都十分感动。”昨日，家住武昌的徐劲松说，他非常想找到大学时的班主任冷碧莲老师，向她道一声感谢。

46岁的徐劲松，是武昌一所中职学校的老师。他1978年考入湖北经济管理大学（现为长江职业学院）工业经济管理专业时，冷碧莲老师是他的班主任。

“冷老师当时50岁上下。和别的老师不一样，她每次检查男生宿舍，除了督促学生讲究卫生，还经常帮我们缝补衣服，很多同学私下里都叫她‘冷妈妈’。”徐劲松说，冷老师的言行对他影响很大，现在他自己也是一名老师，在学校他常常把冷老师当作标杆，勉励自己身体力行，从点点滴滴帮助学生。

徐劲松说，1981年大学毕业后，同学们分到不同地区工作。当时通讯不便，大家只记得冷老师退休前住在洪山区原武汉锅炉厂家属区。后来部分同学回汉聚会，试图联系冷老师，发现该家属区早已拆迁，大家再也没有她的音讯。目前同学们正在筹备一次同学会，如果能联系上冷老师，跟她见上一面，那该多好啊！



老师与我的1990年代

课前小灶“救”差生



楚天都市报记者乐毅



“没有王老师，我或许不会成为一名老师。”42岁的枣阳市火车站小学语文老师龚龙生，每逢教师节都会想起改变他人生轨迹的初中英语老师。

龚龙生只记得这位老师姓王，于上世纪90年代任随州市淅河镇第二棉纺厂子弟学校（现已撤并到淅河镇一中）校长。1991年龚龙生转学到该校读初三，王校长是班主任兼英语老师。

“王校长上课时很严格，班上几个调皮捣蛋的同学都怕他；但下课了他就是孩子王，从不摆校长架子，总爱和我们说说笑笑。我们还经常一起打篮球。”龚龙生回忆，有一次王校长和学生比定点投篮，结果输了，被同学们“逼着”请吃火锅。“他愿赌服输，乐呵呵地请我们撮了一顿。”说起当时的情景，龚龙生仿佛又看到王校长那胖胖的身材和憨厚的笑容，“他如今60多岁了，不知身体是否还和当年一样棒？”

让龚龙生更加念念不忘的是，王校长当年每节课前给他开小灶，让他这样一名英语“跛腿生”顺利考上高中，继而成为一名教师。“当时，我的英语成绩奇烂。为了帮助我，他每节英语课前5分钟，都让我上讲台听写英语单词。”龚龙生回忆，“刚开始的一段时间，他会冲我招招手让我上台，后来他只朝我看一眼，我就会自觉走向黑板。”为了不在同学面前出丑，龚龙生发奋学习英语，中考时英语考得不错，顺利考上了重点高中。

“如今我已为人师十多年。我常常想，如果没有当年王校长给我开的小灶，我现在会怎么样？”龚龙生说，正是王校长的言传身教，让他没有放弃一名差生，“每一粒种子都是希望，我的坚持或许能改变一个孩子的命运。”



老师与我的2000年代

难忘那碗蛋炒饭



楚天都市报记者乐毅



“余老师可能不知道，她当年给我炒的一碗蛋炒饭，带给我的温暖，让我这辈子都忘不了。”又一个教师节来临，在武汉市青山区钢材市场工作的曾子俊，迫切期望能和当年的小学老师余薇见上一面，当面向她说声“谢谢”。

26岁的曾子俊是孝感人。他想寻找的余薇老师，是孝感市孝南区肖港镇东岳乡跃龙小学老师（该校现已撤销）。2001年，曾子俊转入该校读五年级，余薇是他的班主任。

“当时父母带着弟弟到武汉打工，我留在老家读书，寄住在亲戚家。”曾子俊说，作为一名留守儿童，他的心理脆弱而敏感。一天中午，他和同学闹矛盾，对方将他的饭盒打翻，身无分文又满腹委屈的他，又气又饿地上完下午第一节课。上课的余薇老师从他的脸上察觉到难受和不开心，下课后向他了解情况。

“一开始我还支支吾吾不肯说，但余老师温柔的话语打开了我的心防，我一股脑地将心中的委屈向她倾诉。”曾子俊说，余薇老师得知他饿着肚子上课的情况后，替他向上第二节课的老师请了假，将他带到自己所住的教师宿舍，给他炒了一碗蛋炒饭。端着饭碗，闻着蛋炒饭的香味，曾子俊的心里顿时暖烘烘的，“当时我没在余老师面前掉泪，但我的心里已经哭得稀里哗啦。”

五年级上学期很快过去，下学期曾子俊转到武汉读书，之后考上湖北经济学院。这期间，他曾多次回老家，想找余薇老师谢恩，但学校已经撤销，他多方打听也没有联系上这位对他有“一饭之恩”的老师。

如今，他想借助楚天都市报这一平台，再次寻师。为此，他提供了余薇老师的一些信息：身高1.6米左右，瓜子脸，皮肤很白，不戴眼镜，目前年龄应为30多岁。



寻师表﹙选登﹚



学生：龙建强

寻找恩师：胡德慧老师，1990年前后，襄阳县一中（现襄州一中）老师。



学生：徐先生

寻找恩师：陈业智，原武汉人民中学老师，1980年代退休。



学生：熊先生

寻找恩师：刘桂兰，1960年代武汉抗大中学（现宝丰路中学）班主任。



学生：朱女士

寻找恩师：蔡光贵，原江夏谭庙小学老师。



学生：宋先生

寻找恩师：石建华，江岸区郭家店小学，1961年教语文。



学生：王先生

寻找恩师：曾立人，1958年前后，汉川二中（马口镇）初二体育老师、辅导员。



学生：陈先生

寻找恩师：韩朝阳，1961年前后，万松园小学任班主任。



学生：陈先生

寻找恩师：邵湘泉，1968年前后，在九峰刘黄小学任教。



学生：梅志刚

寻找恩师：钱老师、龚老师，1968年前后，随州淅河镇小学老师。



学生：胡先生

寻找恩师：付汉梅，武汉市天安门小学（现堤角小学）班主任，后来转到大东门小学。



学生：网友“枫叶”

寻找恩师：龚荣华，原青山区红钢城中学语文老师。



学生：网友“kill”

寻找恩师：黄梅芳，1973年前后在武汉市汉阳区西大学校任四(2)班班主任，1975年后调入武昌实验小学任教。



学生：网友“幸运星”

寻找恩师：李桂芬，1981年原武汉二师班主任。



学生：倪娜

寻找恩师：聂永美、黎祥甲，宜昌市第十中学（原宜昌市港务局中学）教师。

学生：张军

寻找恩师：田相友，1985年前后，随州市唐县镇群联村小学任教。



注：以上寻找恩师的读者，在本报留存了联系方式，如果您是当事人，或者知晓相关老师的近况，欢迎联系本报027-86777777。

楚天都市报记者周治涛整理





