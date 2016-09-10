查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·教师要做学生“四个方面”引路人 ·祝福全省教师节日快乐 研究支持职教加快发展 ·图文：优秀教师代表讲述感人故事 ·114家省级部门去年未购公车 ·乡村教师关爱、奖励基金启动 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 教师要做学生“四个方面”引路人 · 祝福全省教师节日快乐 研究支持 · 图文：优秀教师代表讲述感人故事 · 114家省级部门去年未购公车 · 乡村教师关爱、奖励基金启动 2 要闻 2016.9.10 星期六 乡村教师关爱、奖励基金启动 首批资助及奖励2400名教师 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员梁炜）今年教师节，省政府给乡村教师送出两份大礼，在昨晚的颁奖晚会上，启动了“湖北省乡村教师关爱基金”和“湖北省乡村教师奖励基金”。

基金启动后，首批将资助大病、特困乡村教师400名。奖励任教30年以上作出突出贡献的乡村教师2000名。随着这两只基金的启动，将会有更多的爱心企业和公益组织加入到关爱乡村教师的行列中来。目前我省各级各类学校在校生达到了940多万，各级各类学校专任教师有57.37万。

晚会上，还颁发了“楚天园丁奖”、“湖北省优秀农村教师”、“湖北省优秀农村教育工作者”等奖项。





