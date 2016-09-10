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乡村教师关爱、奖励基金启动
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要闻
2016.9.10 星期六
乡村教师关爱、奖励基金启动
首批资助及奖励2400名教师
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员梁炜）今年教师节，省政府给乡村教师送出两份大礼，在昨晚的颁奖晚会上，启动了“湖北省乡村教师关爱基金”和“湖北省乡村教师奖励基金”。
基金启动后，首批将资助大病、特困乡村教师400名。奖励任教30年以上作出突出贡献的乡村教师2000名。随着这两只基金的启动，将会有更多的爱心企业和公益组织加入到关爱乡村教师的行列中来。目前我省各级各类学校在校生达到了940多万，各级各类学校专任教师有57.37万。
晚会上，还颁发了“楚天园丁奖”、“湖北省优秀农村教师”、“湖北省优秀农村教育工作者”等奖项。