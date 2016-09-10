查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·教师要做学生“四个方面”引路人 ·祝福全省教师节日快乐 研究支持职教加快发展 ·图文：优秀教师代表讲述感人故事 ·114家省级部门去年未购公车 ·乡村教师关爱、奖励基金启动 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 教师要做学生“四个方面”引路人 · 祝福全省教师节日快乐 研究支持 · 图文：优秀教师代表讲述感人故事 · 114家省级部门去年未购公车 · 乡村教师关爱、奖励基金启动 2 要闻 2016.9.10 星期六 我省集中“晒账本”部门首次突破百个“三公”经费集体下降 114家省级部门去年未购公车 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯）昨日，省政府门户网站发布2015年省级部门决算公开情况，114家省级部门集中晒出2015年度的开支账本。本报记者梳理发现，114家省级部门去年没有购置一辆公车，“三公”经费支出与2014年相比集体下降，有的部门降幅甚至超过60%。

去年7月开始,我省实施公车改革，全省公车数量从6.4万余辆压减到3.2万余辆，压减率约50%；每年可节省财政公车支出5亿至6亿元，节支9%以上。

公车改革的效应也反映到此次各单位的账本上——公车购买和运行维护费用大幅降低，114家省级部门去年没有购置一辆新车。其中，公车运行维护费支出最少的省气象局，仅花了5万多元，在车改后仅保留2辆公车。

此次公开的61家政府部门中，省质监系统的“三公”经费最高，4844万余元；其次是省交通运输厅系统，4437万余元。由于这两个部门的工作性质，“三公”经费支出中“公车”支出占比最大，分别为4200余万元、3500余万元。尽管如此，上述两个部门的“三公”经费相比前年仍有较大降幅，分别下降20.34%、12.95%。

记者梳理发现，61家政府部门中，公务接待费用大多下降。最高的部门花了1200余万元，费用总量较2014年相比，减少了31.80%。

此次集中公布2015年决算的省级部门首次突破百个，达到114家，除了61家政府部门，还有省政协、省法院、省属高校等53家其他部门。





