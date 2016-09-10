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 第1版 要闻
·图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚会
·犹记当年情 最忆是恩师
·一群大冶石匠为G20峰会添彩
·武汉站新增15趟高铁动车
·省市领导进校园看望慰问师生
·我省未发现寨卡病毒患者
·习近平回母校考察问候全国教育工作者
·鄂产电视剧再登央视黄金档
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.10 星期六
鄂产电视剧再登央视黄金档
    楚天都市报讯 楚天都市报记者张聪

    继《南下南下》《洪湖赤卫队》《铁血红安》《海棠依旧》之后，又一部“湖北造”电视剧登陆央视黄金档。
    昨日，以1938年－1943年抗战时期保卫宜昌的史实为蓝本，云集侯勇、童蕾、徐佳、吕良伟、陈小春等一众明星脸的电视剧《宜昌保卫战》，在京宣布将于19日亮相央八黄金档。
    据悉，《宜昌保卫战》由宜昌市委宣传部、湖北广播电视台等单位联合出品，由著名制片人孟凡耀担纲制作，著名导演齐星执导。
    该剧以1938年“宜昌大撤退”及1943年“石牌大战”两大历史事件为背景，讲述了这5年间发生在宜昌的抗战故事——包括1938年被称为“东方的敦刻尔克大撤退”的宜昌大撤退；1940年枣宜会战；1943年被冠以“中国的斯大林格勒保卫战”的“石牌大战”等等。
    既然是再现湖北人的抗战故事，《宜昌保卫战》大多场景都在湖北取景，楚天都市报记者了解到，为了还原宜昌大撤退的历史画卷，剧组曾在宜昌江边重金置景，搭建了宜昌大码头；为了表现石牌大战剧情，主景地就搭建在三峡石牌要塞原址。去年7月，楚天都市报记者还在武昌红巷13号的中央农民运动讲习所旧址纪念馆，探班了吕良伟的戏份。
    吕良伟饰演的是一位信仰坚定的中共地下党党员，也是男主角胡宜生的革命引路人。而除吕良伟之外，陈小春突破自我演绎军统宜昌站站长朱若愚，侯勇出演张自忠将军。
    《宜昌保卫战》的主角胡宜生由青年演员徐佳担任，他因《我是特种兵》系列而为人熟知。在《亮剑》中扮演李云龙妻子的童蕾，则出演泼辣耿直的荆楚女子、军统特工江美云。


   