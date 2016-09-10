查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚会 ·犹记当年情 最忆是恩师 ·一群大冶石匠为G20峰会添彩 ·武汉站新增15趟高铁动车 ·省市领导进校园看望慰问师生 ·我省未发现寨卡病毒患者 ·习近平回母校考察问候全国教育工作者 ·鄂产电视剧再登央视黄金档 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚 · 犹记当年情 最忆是恩师 · 一群大冶石匠为G20峰会添彩 · 武汉站新增15趟高铁动车 · 省市领导进校园看望慰问师生 · 我省未发现寨卡病毒患者 · 习近平回母校考察问候全国教育工 · 鄂产电视剧再登央视黄金档 1 要闻 2016.9.10 星期六 习近平回母校考察问候全国教育工作者 要求努力把基础教育越办越好 教师要做“四个方面”的引路人 楚天都市报讯 据新华社电 在第三十二个教师节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平9日上午来到北京市八一学校，看望慰问师生，向全国广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候。

习近平强调，教育决定着人类的今天，也决定着人类的未来。基础教育在国民教育体系中处于基础性、先导性地位，必须把握好定位，全面贯彻落实党的教育方针，从多方面采取措施，努力把我国基础教育越办越好。广大教师要做学生锤炼品格的引路人，做学生学习知识的引路人，做学生创新思维的引路人，做学生奉献祖国的引路人。

八一学校由老一辈革命家聂荣臻元帅亲手创办的荣臻子弟学校发展而来，是一所历史悠久的名校。八一学校是习近平的母校，他小学和初中都在这里学习。在老校园照片前，习近平指着照片上一处处熟悉的建筑，追忆往事，如数家珍。看到自己小学的学籍档案、当年同老师同学的合影、1992年母校45周年校庆时自己的贺信和赠送的礼品，习近平动情地说，母校给予我很多知识熏陶和精神滋养，我怀念那一段难忘的岁月，也铭记着老师们的教诲，希望母校越来越好。

在体育场边，习近平观摩了小学生足球训练课,希望同学们把足球爱好保持和发展下去，希望通过发展校园足球成长一批优秀足球运动员。

随后，习近平同教师学生代表座谈。习近平指出，教育公平是社会公平的重要基础，要不断促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民，以教育公平促进社会公平正义。要加强对基础教育的支持力度，办好学前教育，均衡发展九年义务教育，基本普及高中阶段教育。要优化教育资源配置，逐步缩小区域、城乡、校际差距，特别是要加大对革命老区、民族地区、边远地区、贫困地区基础教育的投入力度，保障贫困地区办学经费，健全家庭困难学生资助体系。要推进教育精准脱贫，重点帮助贫困人口子女接受教育，阻断贫困代际传递，让每一个孩子都对自己有信心、对未来有希望。





