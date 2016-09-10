查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚会 ·犹记当年情 最忆是恩师 ·一群大冶石匠为G20峰会添彩 ·武汉站新增15趟高铁动车 ·省市领导进校园看望慰问师生 ·我省未发现寨卡病毒患者 ·习近平回母校考察问候全国教育工作者 ·鄂产电视剧再登央视黄金档 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 寻找当年恩师 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚 · 犹记当年情 最忆是恩师 · 一群大冶石匠为G20峰会添彩 · 武汉站新增15趟高铁动车 · 省市领导进校园看望慰问师生 · 我省未发现寨卡病毒患者 · 习近平回母校考察问候全国教育工 · 鄂产电视剧再登央视黄金档 1 要闻 2016.9.10 星期六 省市领导进校园看望慰问师生 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄俊华）今天是第三十二个教师节。昨日下午，省和武汉市领导李鸿忠、王晓东、阮成发、傅德辉、郭生练、万勇，来到武汉市第二轻工业学校看望慰问师生，向全省广大教师和教育工作者致以节日祝福和崇高敬意，并与全省职业教育战线师生代表座谈，研究支持我省职业教育加快发展的政策措施。

李鸿忠说，教师是人类灵魂的工程师，是事关国家兴旺发达的关键岗位。全省各级党委政府和有关部门要真正从思想上重视教育，从行动上支持教育，把教育优先发展体现在财政投入、政策支持、资源保障等各方面，及时研究解决教育发展和教师队伍建设中的新情况、新问题，形成加快教育事业发展的强大合力。

李鸿忠指出，职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，事关教育结构调整和产业转型升级，事关我省“十三五”“率先、进位、升级、奠基”目标的实现。全省各级党委政府和有关部门要深入贯彻落实全国职业教育工作会议特别是习近平总书记重要指示精神，把大力发展职业教育摆在更加突出的位置，加大宣传力度，弘扬工匠精神，营造更加有利于职业教育发展的浓厚氛围，努力补齐职业教育发展的短板，推动全省职业教育不断迈上新台阶。





