图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚会犹记当年情 最忆是恩师一群大冶石匠为G20峰会添彩武汉站新增15趟高铁动车省市领导进校园看望慰问师生我省未发现寨卡病毒患者习近平回母校考察问候全国教育工作者鄂产电视剧再登央视黄金档
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 第1版 要闻
·图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚会
·犹记当年情 最忆是恩师
·一群大冶石匠为G20峰会添彩
·武汉站新增15趟高铁动车
·省市领导进校园看望慰问师生
·我省未发现寨卡病毒患者
·习近平回母校考察问候全国教育工作者
·鄂产电视剧再登央视黄金档
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.10 星期六
武汉站新增15趟高铁动车
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员孟立 钟明 实习生甘芸）今日起铁路运行图调整，武昌火车站增开一趟上午到上海的动车D3044次，武汉站则有了到济南的高铁。
    此次调图后，部分线路将优化出一批大站快车，沿途只停靠几个大站，减少经停时间。武铁将新增6趟始发或经过高铁，武汉铁路2—5小时交通圈再次加密。9月16日，襄阳至南京开行动车，两座古城首次实现动车通达。
    武昌火车站相关人士称，武昌站变化不大，但还有部分动车组列车变更了运行区段，武汉站新增高铁14趟和武汉到襄阳的动车一趟。其中有武汉到上海虹桥、济南西、广州南和怀化南等地4趟始发高铁、6趟通过的高铁和4趟终到高铁。需要提醒的是，武昌至成都的T246次，提前14分钟发车。武汉站高铁、动车和城际列车开行时间变化较大，请旅客出行时关注12306网站和三大火车站的公示。
    此外，9月10日起，武石、武冈城际铁路旅客列车开行方案及运行时刻调整，请广大旅客随时关注铁路12306网站或各车站公告。
    又讯中秋节期间，武汉铁路局9月14日——9月17日增开部分临客。
    据介绍，每年的中秋节假期，省内短途客流最为火爆，尤其是去往宜昌、襄阳、十堰，不少列车一票难求。为此，加开的临客以去往上述城市为主，具体车次及时刻表请查询12306网站。


   