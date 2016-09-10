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楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.10 星期六
手艺传承400多年“尹解元石雕”成为一块响当当的招牌
一群大冶石匠为G20峰会添彩
    楚天都市报讯 图为：尹国安雕刻的观音像细致入微
    图为：大冶石匠正在安装G20峰会主会场核心区块的景观平台栏杆

    楚天都市报记者贺俊 摄影：楚天都市报记者萧颢

    刚过去不久的G20峰会，再次成为中国向世界展示的窗口。主会场内16座雕刻精细的石桥栏杆被当地媒体津津乐道。这些栏杆的制作者，是来自大冶的一群石匠，他们均来自一个叫尹解元的小村湾，几百年传下来的石雕技艺，早已是国家级非物质遗产。

    大冶石匠添彩国际会议

    当全世界都在围观G20峰会的盛况时，一群大冶石匠也在湖北家中收看直播。
    9月4日下午3时许，杭州国际博览中心，二十国集团成员和嘉宾国领导人陆续抵达会场参加峰会开幕式。“那就是我们做的栏杆。”直播画面从空中摇过主会场核心区块的景观平台时，38岁的尹国安一眼认出，平台上的栏杆正是他们的湖北尹解元石雕艺术有限公司设计施工的。
    这个景观平台距离核心区约50米，各国领导人车队均会从此经过。
    站在这个景观平台上，杭州国际博览中心和亚运会主场馆尽收眼底。“考虑到峰会空闲期间，也许会有贵宾到湖边观景，桥栏杆的制作下了大功夫。”一开始，他把栏杆的立柱设计为旗袍造型，线条稍显复杂，建设指挥部不太满意。
    G20峰会的会标是一座桥，桥是杭州特有的城市文化符号之一，也是连接双边、构建对话的载体。“图案设计要与峰会和城市特点呼应。”前后花费20多天，尹国安先后七易其稿，最终把旗袍造型改为瓷器造型，瓷器瓶身外则延伸出五指张开的花瓣形图案，寓意中国以鲜花和掌声欢迎来宾，栏杆正中心则镌刻古朴的“杭”字等特色城市标志。
    在主会场区域内，尹国安带领的大冶石匠一共设计制作了16座桥的栏杆，最长的七甲闸桥栏杆有1200米。栏杆上的图案或为钱江潮水，体现杭州人奔腾不息勇立潮头的弄潮精神；或融入体育元素，雕刻击剑、射箭、拳击、举重等运动人物造型。
    形态各异的石雕栏杆引来当地媒体的关注。峰会举行期间，曾有外宾在七甲闸桥上驻足观赏，朋友在电视上看到后告诉了尹国安。9月8日，他兴奋地告诉楚天都市报记者：“那座桥上我们专门刻上了湖北‘尹解元石雕’的印章。”

    曾修复过雷峰塔栏杆

    流传400多年的尹解元石雕，2008年已入选国家级非物质文化遗产名录。
    尹解元原本是一个村。传说明洪武年间，村里的尹姓人出了一个解元公，便以尹解元为村名。如今，尹解元是枫林村的一个村湾，200多户人家里，约一半从事着石雕业。
    “从去年年底一直忙到6月份。”48岁的尹章杏正在村中闲坐，高峰时，他们有90多名石匠在为G20峰会日夜赶工。3米多长、约1米宽的黄金麻花岗石板材，先要按设计稿制模，打出粗坯后，再在板材上精细雕刻。
    最忙的时候，3个班组在杭州的厂房里加紧制作，1个班组在主会场核心区内现场雕刻拼接，边安装边打磨细部。“能为G20峰会献一份力，感觉很光荣。”不满20岁的许文静说起来很激动。
    能承接到这样高规格的工程，尹国安并不意外。在杭州打拼17年，他带领的大冶石匠团队，做过的石桥或栏杆等数量已过千，精美的石柱、牌坊、石亭遍地开花。
    6年前，杭州西湖旁的雷峰塔塔身栏杆老化严重需要更换，经过考察，尹国安的公司被选中。“我们仔细琢磨了原有的图案。”一把铁锤，一个凿子，他和石匠们每天在汉白玉石上敲敲打打不停，2个月后，5层塔身上的150个栏杆被复制一新，进塔踏步通身洁白，华丽如玉。

    雕栏玉砌今仍在

    “一眼就认出那是我们做的。”2012年，徐峥主演的喜剧电影《搞定岳父大人》上映，石匠们无意发现画面里熟悉的栏杆，正是尹国安他们3年前在虎山公园做的。“每段栏杆上的老虎雕塑表情都不一样。”
    类似的惊喜还有很多，尹国安打造的“尹解元石雕”已是杭州业内一块响当当的牌子。“杭州周边300公里范围的栏杆等石雕工程，我们占了一半以上。”
    “出来领头的基本都是技术过硬的手艺人。”村里长辈尹维坊等人在武汉开办有石雕公司，年产值如今在亿元左右，去杭州前，尹国安就曾在那干过。
    67岁的尹维镜是尹国安的父亲，上世纪80年代，他带着尹解元的石匠在武汉做过大量石雕艺术品。“黄鹤楼、龟山、东湖里都有。”东湖寓言园里的一系列寓言雕塑、龟山上的三国人物雕塑、黄鹤楼的归鹤图、磨山的楚城等，掰着指头算不过来。
    尹国安就像个天生的石匠。小时候，他就爱看大人们摆弄石头，长大后，零基础学习白描和雕刻也上手很快。如今，他不仅是尹解元石雕的非遗传承人之一，也是省级民间工艺技能传承大师。“我们做的东西也会流传下去。”
    他常观摩祖辈传下来的一幅浮雕屏风《渔樵耕读》：那是太公尹光友做的，历经近两个世纪的风雨，青石板上的舟楫、树木、宝塔等景物依然灵动，栩栩如生。

    手工技艺不可丢

    在杭州生意很忙，尹国安仍不敢生疏手艺。
    “每颗佛珠大小相同，断掉一个，整个作品就废了。”在大冶保安镇的工厂办公室里，他小心搬放一尊30多斤重的汉白玉观音雕像，坦言有些地方借助了微雕机器工具。
    采用新技术或许已成趋势，尹国安却坚持手工技艺的重要性。2年前，参评省级民间工艺技能传承大师时，他纯手工打造的作品《观音》，灵动超越眼前这座。“手工是与石头对话的过程，更能表达思想。”
    他们这些非遗传承人，努力保留着传统，守护尹解元石雕的前世今生。
    400多年前，尹解元村湾对面的凤凰山上盛产青石，人们开山取石，把石头打造成青石阶、石门甲、栏杆、屏风、石狮等，处处可成风景，也成就了尹解元石雕的名声。
    这里最令人乐道的是一块“关帝诗竹”石碑。1716元，村里一位号“杜陵二曲居士”的石匠参与长安碑林建造后，把一块石碑拓片回来，用当地青石仿造了一块放在村里。
    碑面两竿翠竹拔地而起，一竿竹梢向右斜出，左边一竿竹叶倾斜，右上端是关羽的印章。竹叶看似疏淡，叶形却暗含横、撇、捺等比划，藏着一首五言诗：“不谢东君意，丹青独立名。莫嫌孤叶淡，终久不凋零。”如今，西安碑林仍可见同样的碑。
    大约10年前，尹国安还在一户人家屋角见过原碑，之后就听说碑被人2000元买走了。“前几年还有个100多年的石狮子被偷走了。”他带着楚天都市报记者在村里寻看，有历史的石雕仅见3件，而小时候至少见过几十件。
    前几年，他复制了一块“关帝诗竹”石碑放在村里。现在，他正根据村里留下来的拓片和照片等资料，复制一些已经消失的石雕，传承修复地方石雕文物。“几百年后，也是一段历史。”


   