图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚会犹记当年情 最忆是恩师一群大冶石匠为G20峰会添彩武汉站新增15趟高铁动车省市领导进校园看望慰问师生我省未发现寨卡病毒患者习近平回母校考察问候全国教育工作者鄂产电视剧再登央视黄金档
查看本版大图 下一版     版面概览
 第1版 要闻
·图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚会
·犹记当年情 最忆是恩师
·一群大冶石匠为G20峰会添彩
·武汉站新增15趟高铁动车
·省市领导进校园看望慰问师生
·我省未发现寨卡病毒患者
·习近平回母校考察问候全国教育工作者
·鄂产电视剧再登央视黄金档
楚天都市报电子版
----  
 
1 要闻 2016.9.10 星期六
图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚会
    楚天都市报讯 图为：“我们的好老师”颁奖晚会现场。 楚天都市报记者曲严摄
    图为：楚天园丁奖、湖北省优秀农村教师、优秀农村教育工作者代表领奖 楚天都市报记者曲严摄

    楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员梁炜）昨晚，在由省政府主办，省教育厅、湖北广播电视台承办的“湖北省庆祝2016年教师节颁奖晚会”上，我省优秀教师代表的故事感人肺腑、催人泪下，他们用实际行动诠释了教师的责任与担当。
    跟随摄影镜头，地处偏远乡村的赵怡忠小学的胡茂香、胡德刚父子两代人，接力守护以战斗英雄命名小学的事迹，展现在观众眼前。
    在近30年的岁月长河中，父子二人接力送走了一批又一批的学生。当主持人询问，在几十年漫长的坚守里，最幸福的时刻是什么？他们说：学生有好的前途最幸福。
    晚会上，还呈现了洪湖市抗洪教师群体，全国教书育人楷模当选者，武汉市第二轻工业学校的青年老师禹诚，将学生视如己出、有仁爱之心的“飞飞妈妈”——武汉市新河街学校老师梁飞（本报曾连续报道）以及在车祸发生时，奋勇推开学生自己身受重伤的徐美容老师的故事。


 