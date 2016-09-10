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·图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚会
·犹记当年情 最忆是恩师
·一群大冶石匠为G20峰会添彩
·武汉站新增15趟高铁动车
·省市领导进校园看望慰问师生
·我省未发现寨卡病毒患者
·习近平回母校考察问候全国教育工作者
·鄂产电视剧再登央视黄金档
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图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚
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犹记当年情 最忆是恩师
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一群大冶石匠为G20峰会添彩
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武汉站新增15趟高铁动车
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省市领导进校园看望慰问师生
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我省未发现寨卡病毒患者
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习近平回母校考察问候全国教育工
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鄂产电视剧再登央视黄金档
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要闻
2016.9.10 星期六
图文：我省举行庆祝教师节颁奖晚会
楚天都市报讯 图为：“我们的好老师”颁奖晚会现场。 楚天都市报记者曲严摄
图为：楚天园丁奖、湖北省优秀农村教师、优秀农村教育工作者代表领奖 楚天都市报记者曲严摄
楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员梁炜）昨晚，在由省政府主办，省教育厅、湖北广播电视台承办的“湖北省庆祝2016年教师节颁奖晚会”上，我省优秀教师代表的故事感人肺腑、催人泪下，他们用实际行动诠释了教师的责任与担当。
跟随摄影镜头，地处偏远乡村的赵怡忠小学的胡茂香、胡德刚父子两代人，接力守护以战斗英雄命名小学的事迹，展现在观众眼前。
在近30年的岁月长河中，父子二人接力送走了一批又一批的学生。当主持人询问，在几十年漫长的坚守里，最幸福的时刻是什么？他们说：学生有好的前途最幸福。
晚会上，还呈现了洪湖市抗洪教师群体，全国教书育人楷模当选者，武汉市第二轻工业学校的青年老师禹诚，将学生视如己出、有仁爱之心的“飞飞妈妈”——武汉市新河街学校老师梁飞（本报曾连续报道）以及在车祸发生时，奋勇推开学生自己身受重伤的徐美容老师的故事。