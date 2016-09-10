查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 星动态 ·广告 ·图文：“湖北造”再登央视黄金档 ·三天京剧连台演600张票免费送 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 广告 · 图文：“湖北造”再登央视黄金档 · 三天京剧连台演600张票免费送 14 星动态 2016.9.10 星期六 三天京剧连台演600张票免费送 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员张晓雨 孙彩霞）属于楚天都市报读者的福利又来了！中秋佳节之际，贵阳市京剧院于9月16、17、18日来湖北省京剧院·京韵大舞台交流演出。贵阳市京剧院、湖北省京剧院联合楚天都市报，每天赠票200张，3天一共送出600张京剧票给观众。

记者提前打探得知，16日下午上演《汉宫惊魂》，17日下午上演“青年演员经典折子戏专场”《血溅鸳鸯楼》《改容战父》《三盗九龙杯》，18日下午上演“《梅展霜艺》——侯丹梅‘关派’经典剧目演唱会”。18日的压轴大戏，大腕云集，关肃霜弟子、贵州京剧院院长侯丹梅将演唱创作剧目《黛诺》《布依女人》和传统戏《谢瑶环》中精彩唱段，湖北省京剧院院长朱世慧、著名京剧表演艺术家裴咏杰、关肃霜之女关晓霜友情助演。

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