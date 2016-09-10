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图文：四十岁之后还能演爱情戏
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12
大牌档
2016.9.10 星期六
刘烨有个小目标
图文：四十岁之后还能演爱情戏
楚天都市报讯 图为：刘烨(左二)在武汉发布会上楚天都市报记者萧颢摄
图为：刘烨常在网上晒妻子和孩子的照片
楚天都市报记者戎钰
今年6月的上海国际电影节上，刘烨凭借在《追凶者也》中的传神演出荣获金爵奖影帝，让已经习惯他“相声演员”身份（他在网络上常有搞笑表现）的网友们意识到，他真的是一个演员。
昨日下午，影帝刘烨与导演曹保平、演员张译现身武汉中南民族大学，为将于14日公映的《追凶者也》造势。活动结束后，刘烨接受楚天都市报记者独家专访时傲娇表示，虽然社长快40岁了，但依然可以靠脸吃饭。
细腻敏感是我
一根筋也是我
别看《追凶者也》片名很文艺，其实气质和《疯狂的石头》很像，都是有种混不吝劲儿的黑色幽默，多线叙事的结构也极具观赏性。刘烨在片中放弃“盛世美颜”，造型邋遢，举止粗鲁，再加上一口云南方言，一看就是冲着拿奖去的。
C（楚天都市报）：这个角色有点一根筋，和你本人像吗？
L（刘烨）：在一些方面很像。比方说，我这人很真诚、单纯，表达方式很直接，偶尔也有那种轴的状态。但人的性格都是方方面面的，我也有那种细腻的、敏感的，像《蓝宇》那样的。
C：你当时意识到能拿奖吗？
L：剧本一看，就知道是个能拿奖的类型片，导演也很牛。但你知道我最近一次得奖已经是13年前了，《蓝宇》拿奖都15年了。这中间也拍过类似的剧本，艺术性的，人物强烈深刻的，有文艺气质的，但拍完就完了，并没有得奖。所以后来就不想这事儿了。
C：过了得奖渴望期。
L：对，因为就算你使200%的劲，也不一定成，这个讲究天时地利人和。但以前不懂，每次提了名还悄悄准备好获奖感言（笑），后来就不了。
二十岁就发愿
四十岁不演爹
因为综艺节目《爸爸去哪儿》和微博上的“火华社社长”，刘烨把最本真的一面展示给大家。但这样毫无保留的分享，在获得众多宠爱的同时，也会让人混淆刘烨本人和他演的角色。
C：演员太接地气，会不会伤害自己表演时的可信性？
L：肯定有，凡事都有利弊。我自己在很小心地维护我这个演员的身份，我知道，很多人看我的片子，都会：“哈哈哈，这是我们社长！”不管演什么，他都哈哈哈哈。但现在真人秀、直播等这些最流行、最时髦、最快打开名声的方法，我也不能完全不跟着大流走，还是要稍微跟着，不能做那种什么都不关心的老古板。
C：你也是奔四的人了。
L：对，38，还有2年。
C：咱们中国人说“四十不惑”。高晓松说，“四十不惑”是说到了40岁，搞不懂的事儿就不用去搞懂了，你同意吗？
L：他这个说得特别对，到了这个年纪，很多事情忽然就明白了，那些搞不明白的就不用去想了。年轻的时候比较无知，觉得自己无所不能。但到了这个年纪，会知道自己的能力能到哪儿，能力达不到的就不用不懂装懂了。
C：年纪减长，慢慢就不能靠脸吃饭了。
L：不不不，我还是可以靠脸的。我跟你说，我20岁的时候就看到了一个事儿：很多男演员一过40岁，就只能演父亲、大叔。我那时候就说，绝对不行，我不能演爹。我觉得，人到中年了也能演绎爱情故事嘛，这就是我的一个小目标。还好，现在还是有很多剧本让我谈恋爱（笑）。
沉迷玩网游
老婆扔电脑
上海电影节获封影帝后，刘烨上台感谢了自己生命中三个重要的女人：他的母亲、他的经纪人和他的妻子。
问刘烨如何看待这三个女性对他产生的影响，他道出了自己的领悟。
C：为什么要重点感谢三个女人？
L：妈妈是给儿子世界的人，她给孩子全部的爱，包括生命。我一见我妈就特别没礼貌，躺那说：妈，我要吃啥啥啥。但跟别人你就会有点刻意，有点装;我经纪人跟我一起14年，比我跟老婆在一起
的时间都长，她快60岁了，是我最
好的朋友，除了在工作中和我
分享经验，她也是可以陪我喝酒、陪我哭的人。
C：放在最后的老婆呢？
L：老婆不用讲，那是你的另一半,她会给你打开一个新世界。两个人结婚，是一件很大的事，她把自己的生活和精神世界带给你，你也给了她。我老婆安娜从法国来，她让我改变了对生活的态度。以前我觉得最重要的是事业，但后来有了婚姻，有了两个孩子，我知道工作只是你人生的一半，整个人一下子就变得从容了。
C：说到老婆，安娜怎么看待你沉迷网游？
L：我家没电脑。因为有一天我从早上10点到第二天凌晨2点，坐在屋里没动，一直打游戏。等我出去一趟再回家，发现电脑不见了。问老婆，她说不知道。后来助理跟我偷偷说，电脑被我老婆扔了。