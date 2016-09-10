查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 时事 ·图文：天宫二号15日至20日择机发射 ·三起学生遭电信网络诈骗案告破 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 时事 第12版 : 大牌档 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 星动态 第15版 : 八卦阵 第16版 : 深读周刊 第8版 : 经济 第9版 : 健康 · 图文：天宫二号15日至20日择 · 三起学生遭电信网络诈骗案告破 · 广告：动向新闻 11 时事 2016.9.10 星期六 三起学生遭电信网络诈骗案告破 共28名嫌犯落网 公安部表示将深入开展重点地区整治 楚天都市报讯 据新华社电 近日，山东、广东等地连续发生3起学生遭电信网络诈骗案件，导致受害人猝死或自杀，引起广泛关注。案发后，公安部立即组织山东、江西、福建、广东、海南、江苏、四川等地公安机关开展侦查。记者9日从公安部获悉，目前，3起案件全部告破，28名嫌犯落网，案件正在进一步侦办中。



徐玉玉案8名嫌犯被抓



8月19日，山东临沂高考录取新生徐玉玉被不法分子诈骗9900元。案发后，公安机关查明电信网络诈骗团伙情况和信息泄露源头。嫌犯杜某利用技术手段攻击“山东省2016高考网上报名信息系统”并植入木马病毒，获取网站后台登录权限，盗取包括徐玉玉在内的大量考生报名信息。7月初，嫌犯陈某在江西九江租住屋设立诈骗窝点，搜索“高考数据群”等聊天群后，从杜某手中以每条0.5元价格买1800条今年高靠学生的资料。同时，陈某雇佣郑某、黄某等人冒充教育局、财政局工作人员打电话，以发放助学金名义对高考录取学生实施诈骗。

8月19日16时许，该团伙诈骗徐玉玉9900元，在徐玉玉向嫌犯的银行卡账户汇款6分钟后，陈某即操控在福建泉州的嫌犯郑某某组织熊某、陈某某等人在泉州一银行ATM机上取走赃款。此外，嫌犯彭某通过网络多次向陈某售卖非实名手机卡，供其作案使用。目前，以上8名嫌犯均被抓获。



宋振宁案14名嫌犯被抓



8月12日，山东理工大学学生宋振宁被不法分子以身份证被冒用等虚假理由骗走1996元。公安机关查明，该团伙主犯上官某指使李某、刘某、李某某等人利用“伪基站”发送诈骗短信，在受害人打电话联系时，以各种借口诱骗受害人向指定账户转账。

目前，上述4人和其他涉案的10名犯罪嫌疑人均已被抓获。



蔡淑妍案6名嫌犯被抓



7月19日，广东惠来县高考录取新生蔡淑妍接到不法分子发出的虚假中奖短信，回拨短信中的电话号码，被诱骗登录钓鱼网站，填入个人信息。随后，嫌犯以缴“保证金”等诱骗受害人向嫌犯的账户分三次共汇款9800元。案发后，公安机关查明嫌犯陈某组织林某、熊某在海口设立短信群发和钓鱼网站窝点，指使高某、范某在海南儋州设立话务诈骗窝点。嫌犯首先使用软件群发虚假中奖短信，然后由话务窝点人员诱导受害人点击钓鱼网站获取精确个人信息，再以各种理由诱骗受害人向嫌犯的账户汇款。公安机关进一步查明，陈某团伙用于诈骗取款的银行卡由陈某某提供。目前，以上6名嫌犯已被抓获。

公安部有关负责人表示，公安机关将持续加大电信诈骗案的打击力度，并针对此类犯罪新动向、新特点，深入开展重点地区整治。





