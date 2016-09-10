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第11版 时事
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图文：天宫二号15日至20日择
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时事
2016.9.10 星期六
图文：天宫二号15日至20日择机发射
楚天都市报讯 图为：“天宫二号”在酒泉发射场就位 新华社发
据新华社电 天宫二号昨日上午垂直转运至发射区，计划9月15日至20日择机发射。
中国载人航天工程办公室透露，天宫二号空间实验室与长征二号FT2运载火箭等飞行产品自7月上旬起陆续进场后，按测试发射流程，昨日完成了总装测试等技术区各项工作。后续，将在发射区开展天宫二号空间实验室与长征二号FT2运载火箭功能检查和联合测试工作，完成最终状态确认后，火箭加注推进剂，计划9月15日至20日择机发射。
天宫二号是我国第一个真正意义上的太空实验室，搭载了空间冷原子钟等14项应用载荷，及失重心血管研究等航天医学实验设备，配备在轨维修技术验证装置、机械臂操作终端在轨维修试验设备，开展空间科学及技术试（实）验。垂直转运的顺利完成，标志着天宫二号空间实验室任务正式进入发射阶段。