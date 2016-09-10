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 第9版 健康
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楚天都市报电子版
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9 健康 2016.9.10 星期六
图文：丫丫才8岁 乳牙就掉光了
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员李俊平 杜池）正常孩子乳牙12岁左右才换完，可8岁的女孩涵涵满口乳牙已经掉光。记者昨从武汉市汉口医院得知，涵涵过早换牙是因身体整体过早发育。
    8岁的涵涵平时只爱吃肉，每餐必须要有肉，每周还要吃3次洋快餐，是个胖墩墩的小丫丫。虽人见人爱，但妈妈为她犯愁：孩子才8岁满口乳牙都已换完。经汉口医院口腔科诊断，涵涵是整体发育早所致。
    该院口腔科罗晓冰主任称，儿童通常五六岁时开始换牙，到十二三岁乳牙全部脱落，恒牙替换完毕。如孩子整体发育早，换牙也会提前。
    该院内分泌科胡淑芳主任称，除了疾病、遗传、服用激素药物外，早熟的一个重要原因是营养过剩。现在的孩子普遍营养充足，加上有些食品、营养品不同程度地含有激素成分，使得孩子生长发育逐渐提前。胡主任建议市民不要给孩子吃速成鸡、反季节蔬菜及水果等，多引导孩子锻炼避免肥胖。如发现孩子有性早熟特征，尽早到医院检查。


   