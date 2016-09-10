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图文：橡皮艇走俏户外用品展
8
经济
2016.9.10 星期六
图文：橡皮艇走俏户外用品展
楚天都市报讯 图为：市民在选购橡皮艇
楚天都市报讯（记者曹磊 实习生苗依依）昨日，第八届武汉钓鱼渔具及户外用品展在汉口武展举行，首日便吸引了3万余人次进场，成交额达1756万元，是去年的三倍。记者逛展发现，渔具和户外用品市场行情大涨，经过夏季大水洪灾之后，橡皮艇成为市场新宠。
除了旅游和户外运动的需求大涨，记者还发现，不少“家庭采购团”会选择橡皮艇。45岁的武昌市民李先生买了一艘420元的橡皮艇，并称是为了“以后下大雨时用得上。”
业内人士介绍，从去年开始，户外用品的消费就转向家用市场，重要的原因就是家庭亲子出行、徒步运动、赏花休闲等都市新休闲趋势的盛行。