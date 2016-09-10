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 第8版 经济
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楚天都市报电子版
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8 经济 2016.9.10 星期六
开奖公告
    楚天都市报讯 福彩30选5第16054期
    06　07　09　10　25
    福彩3D第16246期
    3　　1　　9
    福彩七乐彩第16106期
    04 06 17　25 26 27 29+15
    体彩排列5第16246期
    7　8　2　7　1
    体彩七星彩第16106期
    0　5　1　4　7　6　0


   