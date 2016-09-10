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经济
2016.9.10 星期六
铁路今日调图 武石武冈城铁运行时刻调整
武汉站新增14趟高铁1趟动车
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员孟立 钟明 实习生甘芸）今日起铁路运行图调整，武昌火车站增开一趟上午到上海的动车D3044次，武汉站则有了到济南的高铁。
此次调图后，部分线路将优化出一批大站快车，沿途只停靠几个大站，减少经停时间。武铁将新增6趟始发或经过高铁，武汉铁路2—5小时交通圈再次加密。9月16日，襄阳至南京开行动车，两座古城首次实现动车通达。
武昌火车站相关人士称，武昌站变化不大，但还有部分动车组列车变更了运行区段，武汉站新增高铁14趟和武汉到襄阳的动车一趟。其中有武汉到上海虹桥、济南西、广州南和怀化南等地4趟始发高铁、6趟通过的高铁和4趟终到高铁。需要提醒的是，武昌至成都的T246次，提前14分钟发车。武汉站高铁、动车和城际列车开行时间变化较大，请旅客出行时关注12306网站和三大火车站的公示。
此外，9月10日起，武石、武冈城际铁路旅客列车开行方案及运行时刻调整，请广大旅客随时关注铁路12306网站或各车站公告。
又讯中秋节期间，武汉铁路局9月14日——9月17日增开部分临客。
据介绍，每年的中秋节假期，省内短途客流最为火爆，尤其是去往宜昌、襄阳、十堰，不少列车一票难求。为此，加开的临客以去往上述城市为主，具体车次及时刻表请查询12306网站。