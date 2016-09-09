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图文：5家车企意图骗补超10亿
24
国内
2016.9.9 星期五
财政部曝光“新能源汽车骗补”典型案例
图文：5家车企意图骗补超10亿元
楚天都市报讯 据新华社电 市场关注的“新能源汽车骗补”一事有了最新消息。财政部8日曝光了苏州吉姆西客车制造有限公司等5家新能源汽车生产企业意图骗补国家财政补贴超10亿元，个别企业已被取消整车生产资质。
财政部对外通报了今年初对90多家新能源汽车生产企业的专项检查结果，共涉及2013年至2015年已获得和已申报中央财政补助资金的新能源汽车40.1万辆，抽查13.3万辆已销售的新能源汽车运营状态。
财政部有关负责人介绍，5家曝光企业中，恶意骗补情节最严重的是苏州吉姆西客车制造有限公司。该公司主要通过编造虚假材料采购、车辆生产销售等原始凭证和记录，上传虚假合格证，违规办理机动车行驶证的方式，虚构新能源汽车生产销售业务，虚假申报2015年销售新能源汽车1131辆，涉及中央财政补助资金26156万元。
目前，财政部已取消该企业申报中央财政补贴资格，2015年生产的全部车辆中央财政不予补助，追回2015年度预拨的全部中央财政补助资金，同时，由工业和信息化部取消其整车生产资质。
其余被曝光的4家企业分别是金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、深圳市五洲龙汽车有限公司、河南少林客车股份有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司，主要涉及部分车辆未完工就提前办理机动车行驶证，多申报财政补助资金，涉及金额从5亿多元到5000多万元不等。
目前，这4家企业也被追回中央财政补助预拨资金，依规按问题金额50％处以罚款，并从2016年起取消中央财政补贴资格。
针对检查发现的问题，财政部表示，下一步将对相关企业报送的2015年度中央财政补助资金申报数据进一步审查核实，并积极稳妥做好资金清算工作。对此次检查未涉及的企业，将由地方开展进一步核查。
我国是较早启动新能源汽车财政补贴政策的国家之一。自2009年至2015年底，中央财政已累计为新能源汽车推广应用安排补助资金334.35亿元。在财税扶持政策推动和各方共同努力下，截至2015年底，新能源汽车累计生产49.7万辆，销售约44万辆，我国已成为全球新能源汽车保有量最大的国家。
业内人士：
财政补贴时间不宜过长
作为国家确定的战略性新兴产业，新能源汽车产业的发展，离不开真金白银的财政扶持。
然而，正如一些业内人士指出的，财政补贴只是扶持产业政策的一个方面，还要靠包括税收、政府采购等多方面的引导，财政补贴的时间也不宜过长，因为单靠补贴政策刺激，会令不少企业忽视发展投资和技术进步的长期规划。
事实上，对于新能源汽车，我国已经开始启动补贴标准退坡，倒逼企业加快向市场求发展。财政部去年已发布新的补贴政策：2017年至2018年新能源汽车补贴标准较2016年下降20％，2019年至2020年下降40％，2020年以后补贴政策退出。
财政部相关负责人也表示，将会同有关部门加快修订完善产业扶持政策，及时提高准入门槛，引领技术进步，适时采取补贴退坡办法，促使新能源汽车产业尽快步入自我发展的健康轨道。