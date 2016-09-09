查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 国际 ·广告 ·袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网 ·图文：8人一顿“吃”了近3万元人民币 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 广告 · 袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网 · 图文：8人一顿“吃”了近3万元 23 国际 2016.9.9 星期五 以色列曝光中国游客在当地知名餐馆挨宰 图文：8人一顿“吃”了近3万元人民币 楚天都市报讯 图为：阿布高什餐馆位于距耶路撒冷不远的阿布高什小镇



据新华社电以色列媒体近日曝光当地一家知名餐馆对中国游客团开出的一份账单，显示8人用餐最终收费近3万元人民币。以色列入境游运营商协会暗示中国游客在这家餐馆“挨宰”，批评这种做法是在给以色列旅游业抹黑。



以方曝光天价账单



以色列《环球报》5日报道，8月下旬，耶路撒冷市郊以当地阿拉伯村命名的“阿布高什餐馆”接待了8名中国游客，开出一张1.65万谢克尔（约合2.92万元人民币）的账单。

据悉，这顿饭的包间费4000谢克尔（7080元人民币），开胃菜、酒、主菜和甜点的收费分别为650谢克尔（1150元人民币）、5900谢克尔（1.04万元人民币）、3150谢克尔（5578元人民币）和1350谢克尔（2390元人民币），服务费为1500谢克尔（2656元人民币）。

英国《卫报》报道，阿布高什村是知名旅游目的地，“阿布高什餐馆”颇受本地人和外国游客青睐，在这家餐馆吃一顿饭一般只需数百谢克尔。餐馆的老板事后也承认，几十谢克尔也能在这吃顿饭。

本月5日，以色列入境游运营商协会将天价账单的照片曝光到网上，暗示餐馆涉嫌“宰客”。“中国有十多亿人，但不是所有人都会上当。这些游客说，他们不会再来，也不会推荐他们的朋友来以色列了，”这一协会表示，“只做‘宰客’生意，会毁掉以色列旅游业正在扩张的中国市场”。



餐馆老板死不承认



针对协会的批评，餐馆老板易卜拉欣坚称收费“合理”。起初，他说中国游客团提前包馆，且是周五生意最好的时候，餐厅为此没有接待除他们之外的客人。两天后，易卜拉欣又改口，说还接待了其他的游客，却辩称中国游客从当天下午3点一直待到午夜，他认为“这些游客应付更多钱”。

以色列入境游运营商协会负责人法塔勒对此回应称，协会事后与旅行团及其导游再次核实，确认餐馆老板的说法不实，游客并非下午抵达，而是当晚7时到，用餐4小时；餐馆只为他们提供了一个包间，并未专门为了中国游客而关门，没有影响其他食客用餐。

以媒报道，每年到访以色列的中国游客大约4.7万人次。以色列入境游运营商协会负责人法塔勒说，之所以公布“天价账单”，就是希望提醒业界，公平和礼貌对待访以游客对这个国家的经济至关重要。





