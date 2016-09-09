查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 国际 ·广告 ·袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网 ·图文：8人一顿“吃”了近3万元人民币 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 广告 · 袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网 · 图文：8人一顿“吃”了近3万元 23 国际 2016.9.9 星期五 袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网 4人在逃已被通缉 中方全力支持吉方缉拿凶手 楚天都市报讯 据央视报道8月30日上午，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的中国驻吉大使馆遭爆炸袭击，造成使馆3人轻伤（本报曾报道）。当地时间9月6日，吉尔吉斯斯坦国家安全委员会通报说，此次恐怖袭击者为恐怖组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”，即“东伊运”成员。目前已逮捕5名嫌犯，另有4名嫌犯在逃，已经被通缉。

吉国安委同时宣布通缉1人，称此人以假名购买了实施这次自杀式爆炸袭击的汽车、并协助制造爆炸装置。此外，吉国安委还披露并通缉3名“目前藏匿于土耳其伊斯坦布尔的恐袭协同组织者”，并已逮捕了5名参与恐袭的吉尔吉斯斯坦籍共犯。吉国安委已向相关国家发出请求，希望协助逮捕参与恐袭的通缉犯，并移交吉方。

在中国外交部7日的例行记者会上，外交部发言人华春莹说，针对这起严重的恐怖事件，中方已经予以了强烈谴责。事情发生后，中方执法部门密切关注着进展，并应吉方请求给予了必要协助，中方将继续全力支持吉方彻查全案，缉拿凶手。中方坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决反对任何针对中国外交机构和中国公民的暴力行径。





