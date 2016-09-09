广告袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网图文：8人一顿“吃”了近3万元人民币
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 第23版 国际
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·袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网
·图文：8人一顿“吃”了近3万元人民币
楚天都市报电子版
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23 国际 2016.9.9 星期五
袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网
4人在逃已被通缉 中方全力支持吉方缉拿凶手
    楚天都市报讯 据央视报道8月30日上午，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的中国驻吉大使馆遭爆炸袭击，造成使馆3人轻伤（本报曾报道）。当地时间9月6日，吉尔吉斯斯坦国家安全委员会通报说，此次恐怖袭击者为恐怖组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”，即“东伊运”成员。目前已逮捕5名嫌犯，另有4名嫌犯在逃，已经被通缉。
    吉国安委同时宣布通缉1人，称此人以假名购买了实施这次自杀式爆炸袭击的汽车、并协助制造爆炸装置。此外，吉国安委还披露并通缉3名“目前藏匿于土耳其伊斯坦布尔的恐袭协同组织者”，并已逮捕了5名参与恐袭的吉尔吉斯斯坦籍共犯。吉国安委已向相关国家发出请求，希望协助逮捕参与恐袭的通缉犯，并移交吉方。
    在中国外交部7日的例行记者会上，外交部发言人华春莹说，针对这起严重的恐怖事件，中方已经予以了强烈谴责。事情发生后，中方执法部门密切关注着进展，并应吉方请求给予了必要协助，中方将继续全力支持吉方彻查全案，缉拿凶手。中方坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决反对任何针对中国外交机构和中国公民的暴力行径。


   