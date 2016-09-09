查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第23版 国际
·广告
·袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网
·图文：8人一顿“吃”了近3万元人民币
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 影像
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康资讯
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 夕阳晚晴
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 视点
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 广告
·
广告
·
袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网
·
图文：8人一顿“吃”了近3万元
23
国际
2016.9.9 星期五
袭击我驻吉使馆5名嫌犯落网
4人在逃已被通缉 中方全力支持吉方缉拿凶手
楚天都市报讯 据央视报道8月30日上午，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的中国驻吉大使馆遭爆炸袭击，造成使馆3人轻伤（本报曾报道）。当地时间9月6日，吉尔吉斯斯坦国家安全委员会通报说，此次恐怖袭击者为恐怖组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”，即“东伊运”成员。目前已逮捕5名嫌犯，另有4名嫌犯在逃，已经被通缉。
吉国安委同时宣布通缉1人，称此人以假名购买了实施这次自杀式爆炸袭击的汽车、并协助制造爆炸装置。此外，吉国安委还披露并通缉3名“目前藏匿于土耳其伊斯坦布尔的恐袭协同组织者”，并已逮捕了5名参与恐袭的吉尔吉斯斯坦籍共犯。吉国安委已向相关国家发出请求，希望协助逮捕参与恐袭的通缉犯，并移交吉方。
在中国外交部7日的例行记者会上，外交部发言人华春莹说，针对这起严重的恐怖事件，中方已经予以了强烈谴责。事情发生后，中方执法部门密切关注着进展，并应吉方请求给予了必要协助，中方将继续全力支持吉方彻查全案，缉拿凶手。中方坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决反对任何针对中国外交机构和中国公民的暴力行径。