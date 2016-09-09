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楚天都市报电子版
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22 体育 2016.9.9 星期五
武网资格赛名单出炉
中国三金花在列
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者马明玉）昨日，2016武汉网球公开赛资格赛名单出炉——世界排名第24位、年仅19岁的俄罗斯新秀卡萨金娜领衔28名球员出战，中国球员张帅、郑赛赛、王蔷也在名单中。
    在本届武网资格赛入围名单中，有8人最高排名曾进入过世界前30，共有15人曾在大满贯赛事中获得过单打16强及以上成绩，整体阵容超越WTA国际级巡回赛水准。中国球员方面，去年独苗出战的郑赛赛不再孤单，张帅和王蔷将和她携手参赛。目前，三人的世界排名都已到达世界前62。今年美网，她们均闯过首轮，实力不容小觑。
    今年武网的第二张外卡归属德国名将、前温网亚军利斯基。这位被球迷们昵称“虎牙妹”的德国人曾受邀，和桑普拉斯等男子网坛巨星一道来到江城参加“李娜和朋友们国际网球精英赛”。


   