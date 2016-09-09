查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·黄金时代婚恋中心 ·图文：里皮将重返恒大？ ·芳草地品牌婚介 ·●简讯 ·图文：残奥会在里约开幕 ·中国三金花在列 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 黄金时代婚恋中心 · 图文：里皮将重返恒大？ · 芳草地品牌婚介 · ●简讯 · 图文：残奥会在里约开幕 · 中国三金花在列 22 体育 2016.9.9 星期五 武网资格赛名单出炉 中国三金花在列 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者马明玉）昨日，2016武汉网球公开赛资格赛名单出炉——世界排名第24位、年仅19岁的俄罗斯新秀卡萨金娜领衔28名球员出战，中国球员张帅、郑赛赛、王蔷也在名单中。

在本届武网资格赛入围名单中，有8人最高排名曾进入过世界前30，共有15人曾在大满贯赛事中获得过单打16强及以上成绩，整体阵容超越WTA国际级巡回赛水准。中国球员方面，去年独苗出战的郑赛赛不再孤单，张帅和王蔷将和她携手参赛。目前，三人的世界排名都已到达世界前62。今年美网，她们均闯过首轮，实力不容小觑。

今年武网的第二张外卡归属德国名将、前温网亚军利斯基。这位被球迷们昵称“虎牙妹”的德国人曾受邀，和桑普拉斯等男子网坛巨星一道来到江城参加“李娜和朋友们国际网球精英赛”。





