查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·黄金时代婚恋中心 ·图文：里皮将重返恒大？ ·芳草地品牌婚介 ·●简讯 ·图文：残奥会在里约开幕 ·中国三金花在列 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 黄金时代婚恋中心 · 图文：里皮将重返恒大？ · 芳草地品牌婚介 · ●简讯 · 图文：残奥会在里约开幕 · 中国三金花在列 22 体育 2016.9.9 星期五 图文：残奥会在里约开幕 楚天都市报讯 据新华社电北京时间昨日，第15届夏季残疾人奥林匹克运动会在巴西里约热内卢的马拉卡纳体育场盛大开幕。这是残奥会自1960年举办以来首次走进南美大陆。接下来的12天时间里，来自全世界160个国家和地区的4432名运动员将相聚在科尔科瓦多山脚下，参加里约残奥会22个大项、528个小项的角逐。

图为获得6枚残奥游泳金牌的巴西运动员克洛多瓦尔多·席尔瓦点燃火炬。





