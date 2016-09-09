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楚天都市报电子版
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22 体育 2016.9.9 星期五
图文：残奥会在里约开幕
    楚天都市报讯 据新华社电北京时间昨日，第15届夏季残疾人奥林匹克运动会在巴西里约热内卢的马拉卡纳体育场盛大开幕。这是残奥会自1960年举办以来首次走进南美大陆。接下来的12天时间里，来自全世界160个国家和地区的4432名运动员将相聚在科尔科瓦多山脚下，参加里约残奥会22个大项、528个小项的角逐。
    图为获得6枚残奥游泳金牌的巴西运动员克洛多瓦尔多·席尔瓦点燃火炬。


   