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 第22版 体育
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楚天都市报电子版
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22 体育 2016.9.9 星期五
●简讯
    楚天都市报讯 ●在美网男、女单1/4决赛中，2号种子穆雷爆冷不敌日本球星锦织圭，无缘四强。女单方面，头号种子小威廉姆斯则击败了5号种子哈勒普晋级。
    ●12枚奥运会奖牌得主、美国游泳名将罗切特因在巴西里约奥运会期间谎报抢劫案，而遭国际奥委会、美国奥委会和美国游泳协会禁赛10个月。
    ●日本乒乓球选手福原爱近日与中华台北的乒乓球选手江宏杰喜结连理。据相关人士透露，两人已于9月初提交了结婚申请。福原爱是在2014年与江宏杰相识，2015年正式确定恋爱关系。


   