查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·黄金时代婚恋中心 ·图文：里皮将重返恒大？ ·芳草地品牌婚介 ·●简讯 ·图文：残奥会在里约开幕 ·中国三金花在列 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 黄金时代婚恋中心 · 图文：里皮将重返恒大？ · 芳草地品牌婚介 · ●简讯 · 图文：残奥会在里约开幕 · 中国三金花在列 22 体育 2016.9.9 星期五 ●简讯 楚天都市报讯 ●在美网男、女单1/4决赛中，2号种子穆雷爆冷不敌日本球星锦织圭，无缘四强。女单方面，头号种子小威廉姆斯则击败了5号种子哈勒普晋级。

●12枚奥运会奖牌得主、美国游泳名将罗切特因在巴西里约奥运会期间谎报抢劫案，而遭国际奥委会、美国奥委会和美国游泳协会禁赛10个月。

●日本乒乓球选手福原爱近日与中华台北的乒乓球选手江宏杰喜结连理。据相关人士透露，两人已于9月初提交了结婚申请。福原爱是在2014年与江宏杰相识，2015年正式确定恋爱关系。





