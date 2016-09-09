查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·黄金时代婚恋中心 ·图文：里皮将重返恒大？ ·芳草地品牌婚介 ·●简讯 ·图文：残奥会在里约开幕 ·中国三金花在列 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 黄金时代婚恋中心 · 图文：里皮将重返恒大？ · 芳草地品牌婚介 · ●简讯 · 图文：残奥会在里约开幕 · 中国三金花在列 22 体育 2016.9.9 星期五 年薪2000万欧 签约3年 图文：里皮将重返恒大？ 楚天都市报讯 昨日，意大利媒体《罗马体育报》曝出，意大利名帅里皮将在明年年初取代斯科拉里，成为广州恒大队的新任主教练。同时，该媒体还曝光了合同细节，双方将签约三年，年薪将高达2000万欧元。果真如此，那么里皮将超过曼城主帅瓜迪奥拉等名帅，成为世界上年薪最高的足球教练。对此传闻，恒大方面未有正面回应。但据相关人士透露，即便是里皮回归恒大，年薪2000万欧元应该不太可能。



里皮亲承回归中国



2015年，里皮离开广州恒大回到欧洲。当时，里皮希望回到欧洲大陆执教一支国家队，但直到今年欧洲杯结束他都未找到合适机会。于是，里皮转而希望出任意大利国家队技术总监一职。

就在上个月底，意大利足协告知，里皮不能出任意大利国家队技术总监一职。对此，里皮对意大利足协进行了抨击，“我已经和足协草签了一份协议，整整两个月的时间我在足协工作，我甚至和蒙特拉进行了多次的沟通，他当时也是国家队潜在的教练人选之一，最终我们一起选择了文图拉。我们之前都已经商讨了关于国家队的一系列计划。他们却告诉我，说一年半前足协修改了章程。因为我的儿子是一名经纪人，我和他之间有利益冲突，所以我不能在足协任职。”

无缘意大利足协任职，里皮于是开始研究回归中国之路。在接受意大利媒体采访时，里皮承认自己将重返中国执教，“是的，这是真的，我在考虑重返中国执教。我在中国度过了美好的时光，我很珍惜。我当时居住的城市很漂亮，我们经常赢球，在那里有激动人心的体验。



种种迹象指向恒大



在里皮曝出回归中国执教时，不少人认为能够接受里皮年薪的，无非是华夏、上港和恒大等几家俱乐部。华夏已经明确否认且聘请了前曼城主帅佩莱格里尼，而上港则已经与埃里克森自动延长了一年合同，答案似乎在指向中超卫冕冠军广州恒大。因为，现恒大主帅斯科拉里曾表示，将在今年年底与恒大合同期满后返回巴西。那么谁来接替斯科拉里的位置呢？很多人认为，里皮将是不二人选。

随着里皮可能回归恒大传闻传开，有消息称，目前效力于上港的意大利队医科蒂年底将重回恒大，他是里皮团队重要一员。此外，现担任中甲武汉队助教的马达洛尼将在年底合同期满后，也会回到恒大。这么多的巧合，似乎预示着里皮回归恒大的日子越来越近了。另据知情人士透露：“其实很多事情已经确定了。”

里皮到底会不会重返恒大，会在什么时候回来？我们将拭目以待。 叶梓



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数说里皮在恒大



2012年5月，里皮接手广州恒大足球俱乐部。2014年11月5日，里皮转为担任恒大技术总监一职。2015年2月26日，里皮正式辞去广州恒大队相关职务。

66% 在里皮执教的

1018天里，恒大队共征战128场国内国际比赛，取得85胜，胜率高达66%。

53个中超冠军、1个足协

杯冠军和2013赛季亚冠联赛冠军。

772013年赛季，恒大77分的中超单赛季最高积分纪录、41分的中超单赛季半程积分纪录、22场不败的中超单赛季开局最长不败纪录、领先第2名18分的中超夺冠最大分差纪录、单赛季78球纪录、单赛季净胜59球纪录以及24胜的单赛季赢球场次纪录。





