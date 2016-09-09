查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·G20峰会上的美丽“天鹅” ·国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录 ·宇曼整体家居正式进驻武汉市场 ·鲁公大宅双节同庆 惠动全城 ·第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕 ·还管它什么鲨鱼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · G20峰会上的美丽“天鹅” · 国美“9.9超级福利日”欲创家 · 宇曼整体家居正式进驻武汉市场 · 鲁公大宅双节同庆 惠动全城 · 第五届中部六省家具商贸洽谈会在 · 还管它什么鲨鱼 21 文娱 2016.9.9 星期五 全球最棒身材在此 还管它什么鲨鱼 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）今夏里约奥运会开幕式上，超模吉赛尔·邦辰让全世界见识了“全球最贵身材”长什么样。而昨日在汉试映的美国惊悚电影《鲨滩》，则让武汉观众看到“全球最棒身材”有多诱人。《鲨滩》女主角布莱克·莱弗利“全球最棒身材”的得名，是好莱坞多个全球美人榜单的权威选择。2007年，年仅20岁的她凭美剧《绯闻女孩》走红，被誉为“好莱坞50年难出一个”的绝世金发美人。身高1.73米的莱弗利拥有完美身材比例，毫不夸张地说，她用自己的肉体诠释了何为“胸部以下都是腿”。

更让少女们“羡慕嫉妒恨”的是，莱弗利还与莱昂纳多·迪卡普里奥成为恋人，虽然仅相恋5月就分手，但她随后遇到真命天子，与好莱坞男星瑞安·雷诺兹结为夫妇。或许莱弗利有咱们中国人所说的“旺夫命”，雷诺兹与她婚后事业大旺，主演的超级英雄大片《死侍》全球热卖，迅速晋升为好莱坞一线小生行列。

将于今日公映的《鲨滩》，是莱弗利生完宝宝后主演的惊悚电影。据楚天都市报记者看片所得，从体型上压根看不出这个性感女郎已经当了妈。

有观众把《鲨滩》与斯皮尔伯格经典惊悚电影《大白鲨》相提并论，毕竟都是讲鲨鱼吃人的故事，但其实二者看点不同。后者主角是大白鲨，而《鲨滩》是莱弗利的独角戏，观众只需看全程穿着比基尼的她，如何有勇有谋有胸有腿智斗鲨鱼就够了。

对于女性观众而言，看《鲨滩》的过程得经受鲨鱼不时来袭的惊吓，但对男性观众来说，全球最棒身材在此，谁还管它什么鲨鱼？呵呵。





