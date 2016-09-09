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 第21版 文娱
·G20峰会上的美丽“天鹅”
·国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录
·宇曼整体家居正式进驻武汉市场
·鲁公大宅双节同庆 惠动全城
·第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕
·还管它什么鲨鱼
楚天都市报电子版
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21 文娱 2016.9.9 星期五
全球最棒身材在此
还管它什么鲨鱼
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）今夏里约奥运会开幕式上，超模吉赛尔·邦辰让全世界见识了“全球最贵身材”长什么样。而昨日在汉试映的美国惊悚电影《鲨滩》，则让武汉观众看到“全球最棒身材”有多诱人。《鲨滩》女主角布莱克·莱弗利“全球最棒身材”的得名，是好莱坞多个全球美人榜单的权威选择。2007年，年仅20岁的她凭美剧《绯闻女孩》走红，被誉为“好莱坞50年难出一个”的绝世金发美人。身高1.73米的莱弗利拥有完美身材比例，毫不夸张地说，她用自己的肉体诠释了何为“胸部以下都是腿”。
    更让少女们“羡慕嫉妒恨”的是，莱弗利还与莱昂纳多·迪卡普里奥成为恋人，虽然仅相恋5月就分手，但她随后遇到真命天子，与好莱坞男星瑞安·雷诺兹结为夫妇。或许莱弗利有咱们中国人所说的“旺夫命”，雷诺兹与她婚后事业大旺，主演的超级英雄大片《死侍》全球热卖，迅速晋升为好莱坞一线小生行列。
    将于今日公映的《鲨滩》，是莱弗利生完宝宝后主演的惊悚电影。据楚天都市报记者看片所得，从体型上压根看不出这个性感女郎已经当了妈。
    有观众把《鲨滩》与斯皮尔伯格经典惊悚电影《大白鲨》相提并论，毕竟都是讲鲨鱼吃人的故事，但其实二者看点不同。后者主角是大白鲨，而《鲨滩》是莱弗利的独角戏，观众只需看全程穿着比基尼的她，如何有勇有谋有胸有腿智斗鲨鱼就够了。
    对于女性观众而言，看《鲨滩》的过程得经受鲨鱼不时来袭的惊吓，但对男性观众来说，全球最棒身材在此，谁还管它什么鲨鱼？呵呵。


   