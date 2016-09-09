查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·G20峰会上的美丽“天鹅” ·国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录 ·宇曼整体家居正式进驻武汉市场 ·鲁公大宅双节同庆 惠动全城 ·第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕 ·还管它什么鲨鱼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · G20峰会上的美丽“天鹅” · 国美“9.9超级福利日”欲创家 · 宇曼整体家居正式进驻武汉市场 · 鲁公大宅双节同庆 惠动全城 · 第五届中部六省家具商贸洽谈会在 · 还管它什么鲨鱼 21 文娱 2016.9.9 星期五 第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕 楚天都市报讯 2016年9月8日，第五届中部六省家具商贸洽谈会在武汉和平大世界家居广场圆满落幕。本届洽谈会于9月6日开幕，历时3天，汇聚了千余大牌家具厂商，万余款家具产品亮相，并接待全国各地近万名客商到会采购洽谈，销售总额逾亿元，堪称一场家具年度盛宴。

据悉，本届洽谈会由武汉和平科技集团大力支持，湖北省家具协会、湖北省家居产业促进会、武汉家具行业协会、武汉和平大世界实业有限公司联合举办。

第五届中部六省家具商贸洽谈会不仅代表了湖北家具行业的发展风向标，更凸显了行业影响力和无限魅力。据武汉和平大世界实业有限公司总经理魏南江介绍，和平大世界连续4年举办了五届形式多样的洽谈会，其目的只有一个，那就是“以会代展，繁荣市场，实现共赢”，为湖北家具行业的良性、健康、可持续发展注入无限活力。

如今，中部六省家具商贸洽谈会发展已成为中部家具会展的主流。未来，主办方将把中部六省家具商贸洽谈会逐步打造成面向全国的大型家具展会，为促进中部家具产业发展做出更大贡献。





