G20峰会上的美丽“天鹅”国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录宇曼整体家居正式进驻武汉市场鲁公大宅双节同庆 惠动全城第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕还管它什么鲨鱼
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 第21版 文娱
·G20峰会上的美丽“天鹅”
·国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录
·宇曼整体家居正式进驻武汉市场
·鲁公大宅双节同庆 惠动全城
·第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕
·还管它什么鲨鱼
楚天都市报电子版
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21 文娱 2016.9.9 星期五
鲁公大宅双节同庆 惠动全城
    楚天都市报讯 鲁公大宅感恩教师节，喜迎中秋活动，双节同庆，礼惠江城人民。9月10日，当天到店客户均有现金红包，神秘大礼相送，幸运大转盘豪礼家电，幸运转盘转不停，大礼连连送!整半点抽取“中秋团圆”四福字，就有机会获得千元装修抵用券，还有疯狂折扣礼、签单即赠送全房木地板或大地砖、感恩回馈礼、主材升级礼等你来拿，更有水电免费升级，全面升级，为家升级！
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    汉口旗舰店地址：武汉市硚口区中山大道244号3层（武胜路家乐福3楼）


   