查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·G20峰会上的美丽“天鹅” ·国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录 ·宇曼整体家居正式进驻武汉市场 ·鲁公大宅双节同庆 惠动全城 ·第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕 ·还管它什么鲨鱼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · G20峰会上的美丽“天鹅” · 国美“9.9超级福利日”欲创家 · 宇曼整体家居正式进驻武汉市场 · 鲁公大宅双节同庆 惠动全城 · 第五届中部六省家具商贸洽谈会在 · 还管它什么鲨鱼 21 文娱 2016.9.9 星期五 鲁公大宅双节同庆 惠动全城 楚天都市报讯 鲁公大宅感恩教师节，喜迎中秋活动，双节同庆，礼惠江城人民。9月10日，当天到店客户均有现金红包，神秘大礼相送，幸运大转盘豪礼家电，幸运转盘转不停，大礼连连送!整半点抽取“中秋团圆”四福字，就有机会获得千元装修抵用券，还有疯狂折扣礼、签单即赠送全房木地板或大地砖、感恩回馈礼、主材升级礼等你来拿，更有水电免费升级，全面升级，为家升级！

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