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第21版 文娱
·G20峰会上的美丽“天鹅”
·国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录
·宇曼整体家居正式进驻武汉市场
·鲁公大宅双节同庆 惠动全城
·第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕
·还管它什么鲨鱼
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国美“9.9超级福利日”欲创家
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宇曼整体家居正式进驻武汉市场
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还管它什么鲨鱼
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文娱
2016.9.9 星期五
鲁公大宅双节同庆 惠动全城
楚天都市报讯 鲁公大宅感恩教师节，喜迎中秋活动，双节同庆，礼惠江城人民。9月10日，当天到店客户均有现金红包，神秘大礼相送，幸运大转盘豪礼家电，幸运转盘转不停，大礼连连送!整半点抽取“中秋团圆”四福字，就有机会获得千元装修抵用券，还有疯狂折扣礼、签单即赠送全房木地板或大地砖、感恩回馈礼、主材升级礼等你来拿，更有水电免费升级，全面升级，为家升级！
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