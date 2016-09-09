查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·G20峰会上的美丽“天鹅” ·国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录 ·宇曼整体家居正式进驻武汉市场 ·鲁公大宅双节同庆 惠动全城 ·第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕 ·还管它什么鲨鱼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · G20峰会上的美丽“天鹅” · 国美“9.9超级福利日”欲创家 · 宇曼整体家居正式进驻武汉市场 · 鲁公大宅双节同庆 惠动全城 · 第五届中部六省家具商贸洽谈会在 · 还管它什么鲨鱼 21 文娱 2016.9.9 星期五 买得起的放心品牌 宇曼整体家居正式进驻武汉市场 楚天都市报讯 9月3日，宇曼整体家居在欧亚达徐东店举行盛大开业仪式，标志着宇曼正式进驻武汉市场。活动当天，大量业主前来感受宇曼人热情周到的服务，也体验了宇曼整体家居“创造家的味道”。

开业仪式上，董事长蒋克松对宇曼的品质和服务亲自做出承诺，做“买得起的放心品牌”。宇曼武汉分公司总经理甘倩详细为到场业主朋友们介绍当天品牌限时推出的全部折扣，不仅有总裁签售，还有一系列巨大的优惠活动同期举行。

据悉，宇曼品牌成立至今已有十五年历史，15年来，宇曼一直都把“百年安居，百姓安居”作为目标，一直把贴心的设计以及环保的产品奉献给广大的业主，以平价消费模式让每一位消费者买到属于自己独特性的产品。如今宇曼在北京、天津、河北、石家庄等多个城市都有直营店。





