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·鲁公大宅双节同庆 惠动全城
·第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕
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国美“9.9超级福利日”欲创家
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文娱
2016.9.9 星期五
国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录
楚天都市报讯 以大数据精准洞察为依据，供应链显著优势和商品经营能力为支撑，强链接实现的粉丝聚客为手段，国美内购会将再次席卷全国，创造家电零售新纪录。国美“超级福利日”于9月9日在全国1700多家门店盛大启幕。为了筹备本次内购会，国美各业务部门以大数据为核心对消费者需求进行精准分析，遴选了消费者青睐的百余品牌万款商品。
彩电方面，价格优势尽显。夏普60吋4K智能电视，9.9当天仅售5399元，低于纯电商平台近1000元；三星电视下半年国美首发新品，55吋4K智能电视首发价仅为3999元。除彩电超低价之外，9月9日至10月8日，国美再次启动“买电视送视频会员”活动，实现硬件品质与优质内容的完美结合，让消费者真正体验智能电视带来的新体验。冰箱方面，海尔575升对开门风冷冰箱，9.9活动价仅售2999元，同款冰箱低于纯电商平台600元。洗衣机和空调同样优惠力度空前。西门子9公斤变频滚筒洗衣机内购价4299元，低于纯电商平台900元；格力大1匹变频冷暖壁挂式空调，“超级福利日”仅2699元。
此外，手机、数码、电脑等3C产品，智能家电、厨卫电器、生活电器，国美都为消费者备足了爆款机型。IPHONE6金色16G手机，也将打破3699元的价格惊喜出现；联想15.6英寸I5笔记本电脑，市场价为3699元，“9.9超级福利日”仅售2999元，降幅近20%；而佳能、尼康的热门单反套机价格，将有近千元的价格直降。
本次“超级福利日”消费者可以通过以下方式获取入场券：关注“武汉国美电器”官方微信，点击链接，完成相关信息填写即可领取，机会不容错过！国美“9.9超级福利日”全线产品火力全开，将再造家电零售新纪录。