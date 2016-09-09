查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·G20峰会上的美丽“天鹅” ·国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录 ·宇曼整体家居正式进驻武汉市场 ·鲁公大宅双节同庆 惠动全城 ·第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕 ·还管它什么鲨鱼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · G20峰会上的美丽“天鹅” · 国美“9.9超级福利日”欲创家 · 宇曼整体家居正式进驻武汉市场 · 鲁公大宅双节同庆 惠动全城 · 第五届中部六省家具商贸洽谈会在 · 还管它什么鲨鱼 21 文娱 2016.9.9 星期五 国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录 楚天都市报讯 以大数据精准洞察为依据，供应链显著优势和商品经营能力为支撑，强链接实现的粉丝聚客为手段，国美内购会将再次席卷全国，创造家电零售新纪录。国美“超级福利日”于9月9日在全国1700多家门店盛大启幕。为了筹备本次内购会，国美各业务部门以大数据为核心对消费者需求进行精准分析，遴选了消费者青睐的百余品牌万款商品。

彩电方面，价格优势尽显。夏普60吋4K智能电视，9.9当天仅售5399元，低于纯电商平台近1000元；三星电视下半年国美首发新品，55吋4K智能电视首发价仅为3999元。除彩电超低价之外，9月9日至10月8日，国美再次启动“买电视送视频会员”活动，实现硬件品质与优质内容的完美结合，让消费者真正体验智能电视带来的新体验。冰箱方面，海尔575升对开门风冷冰箱，9.9活动价仅售2999元，同款冰箱低于纯电商平台600元。洗衣机和空调同样优惠力度空前。西门子9公斤变频滚筒洗衣机内购价4299元，低于纯电商平台900元；格力大1匹变频冷暖壁挂式空调，“超级福利日”仅2699元。

此外，手机、数码、电脑等3C产品，智能家电、厨卫电器、生活电器，国美都为消费者备足了爆款机型。IPHONE6金色16G手机，也将打破3699元的价格惊喜出现；联想15.6英寸I5笔记本电脑，市场价为3699元，“9.9超级福利日”仅售2999元，降幅近20%；而佳能、尼康的热门单反套机价格，将有近千元的价格直降。

本次“超级福利日”消费者可以通过以下方式获取入场券：关注“武汉国美电器”官方微信，点击链接，完成相关信息填写即可领取，机会不容错过！国美“9.9超级福利日”全线产品火力全开，将再造家电零售新纪录。





