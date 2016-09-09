查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·G20峰会上的美丽“天鹅” ·国美“9.9超级福利日”欲创家电销售新纪录 ·宇曼整体家居正式进驻武汉市场 ·鲁公大宅双节同庆 惠动全城 ·第五届中部六省家具商贸洽谈会在汉圆满落幕 ·还管它什么鲨鱼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · G20峰会上的美丽“天鹅” · 国美“9.9超级福利日”欲创家 · 宇曼整体家居正式进驻武汉市场 · 鲁公大宅双节同庆 惠动全城 · 第五届中部六省家具商贸洽谈会在 · 还管它什么鲨鱼 21 文娱 2016.9.9 星期五 杭州舞罢《天鹅湖》武汉再谱《黄河赋》 G20峰会上的美丽“天鹅” 惊艳江城观众 楚天都市报讯 《黄河赋》剧照

楚天都市报讯（记者徐颖通讯员邢君成）昨晚，为期4天的第11届全国优秀舞蹈节目展演演出活动全部结束，8场演出、62支舞蹈，让武汉观众领略了艺术之美。特别是来自北京舞蹈学院、上海歌舞团、上海戏剧学院舞蹈学院等团体的舞蹈，平常在江城难得一见，此番你方舞罢我登场，让观众大为解渴。更让人意想不到的是，记者昨日在专家点评研讨会上得知，颇受观众好评的舞蹈《黄河赋》的演员们，是在G20峰会“最忆是杭州”实景演出中跳《天鹅湖》的姑娘，她们是北京舞蹈学院芭蕾舞系在校本科生。

杭州西湖上演的《天鹅湖》，被外界誉为西洋传统艺术与中国山水的完美结合。在真正的水上跳芭蕾，也属超高难度。昨天，北京舞蹈学院教学实践中心主任胡淮北告诉楚天都市报记者，虽然演员的鞋都是特制防滑鞋，但因为有几公分高的水，演员看不到地面，脚尖和着力点会产生偏差，演员们在杭州住了两个月，每天排练，有人在训练中受伤，“差点就来不了武汉，后来姑娘们决定克服困难一定要来，在杭州一演完，第二天就坐火车赶到武汉来了。”

胡淮北说，观众在电视上看到的舞蹈，大多是晚会“伴舞”角色，其实好的舞蹈是大美不言，不需要过多渲染，舞蹈是世界语言，演员的身体就是他们的乐器，他们在台上弹奏自己的身体，让形体、思想、艺术融为一体。所以，演员们更期待观众走进剧场看她们演出。

此次在武汉演出的《黄河赋》，用西洋芭蕾舞艺术来诠释中国当代题材，与西湖上的《天鹅湖》有异曲同工之妙。





