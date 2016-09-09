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文娱
2016.9.9 星期五
杭州舞罢《天鹅湖》武汉再谱《黄河赋》
G20峰会上的美丽“天鹅”
惊艳江城观众
楚天都市报讯 《黄河赋》剧照
楚天都市报讯（记者徐颖通讯员邢君成）昨晚，为期4天的第11届全国优秀舞蹈节目展演演出活动全部结束，8场演出、62支舞蹈，让武汉观众领略了艺术之美。特别是来自北京舞蹈学院、上海歌舞团、上海戏剧学院舞蹈学院等团体的舞蹈，平常在江城难得一见，此番你方舞罢我登场，让观众大为解渴。更让人意想不到的是，记者昨日在专家点评研讨会上得知，颇受观众好评的舞蹈《黄河赋》的演员们，是在G20峰会“最忆是杭州”实景演出中跳《天鹅湖》的姑娘，她们是北京舞蹈学院芭蕾舞系在校本科生。
杭州西湖上演的《天鹅湖》，被外界誉为西洋传统艺术与中国山水的完美结合。在真正的水上跳芭蕾，也属超高难度。昨天，北京舞蹈学院教学实践中心主任胡淮北告诉楚天都市报记者，虽然演员的鞋都是特制防滑鞋，但因为有几公分高的水，演员看不到地面，脚尖和着力点会产生偏差，演员们在杭州住了两个月，每天排练，有人在训练中受伤，“差点就来不了武汉，后来姑娘们决定克服困难一定要来，在杭州一演完，第二天就坐火车赶到武汉来了。”
胡淮北说，观众在电视上看到的舞蹈，大多是晚会“伴舞”角色，其实好的舞蹈是大美不言，不需要过多渲染，舞蹈是世界语言，演员的身体就是他们的乐器，他们在台上弹奏自己的身体，让形体、思想、艺术融为一体。所以，演员们更期待观众走进剧场看她们演出。
此次在武汉演出的《黄河赋》，用西洋芭蕾舞艺术来诠释中国当代题材，与西湖上的《天鹅湖》有异曲同工之妙。