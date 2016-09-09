查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 夕阳晚晴 ·连 载 小别离2 8 ·广告 ·永远帅气的父亲 ·一只“听不见的青蛙” ·老妻如母 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 连 载 小别离2 8 · 广告 · 永远帅气的父亲 · 一只“听不见的青蛙” · 老妻如母 20 夕阳晚晴 2016.9.9 星期五 老妻如母 楚天都市报讯 □团风邵火焰（61岁）



退休后，我越来越感觉到，妻子像我的母亲一样。

结婚35年了，妻子的关爱一直伴随着我，只不过退休前忙于工作，没用心感受。十年前母亲去世后，我就没再尝过母爱的滋味，但现在却从妻子这里找到了。

我的胃不好，妻子便每天想办法变换口味。我不想吃米饭，她就熬稀粥或下面条。有时我晚餐吃少了，夜里肚子饿了，她会起床又给我弄吃的。这很像我小时候母亲怕我饿着，每餐看着我吃饱、吃好才放心一样。

在穿衣上我一向马虎，随便穿什么都敢走出去，妻子就说，老了也得讲究点形象。每到换季，她都要给我买两套像样的衣服。她每天总是比我先起床，将我要穿的衣服找好，放在床边。她怕我冻着又怕我热着，就像我小时候母亲对我的叮咛一样。

每天睡觉，她负责铺床叠被。冬天，她先上床把被子暖热，然后将热的那边让给我。夏天，她驱赶干净蚊帐里的蚊子，等我上床。要是哪天停电了，没有电扇，她就摇蒲扇为我扇风。我母亲以前也是这样做的。

我外出时她会陪着我，帮我提着水杯，备着药品。如果是我一人外出，她就反复叮嘱我过马路要小心，别乱买街上的食物吃。我稍回家晚了一点，她的电话必定马上打来，焦急地询问原因。回家后，一杯温开水或一个削好的苹果就会送到手上。

今年我生了一场病，妻子她比我还急。我在挂点滴时，她目不转睛地盯着药瓶，看到那一瓶药水滴完了，抽了针头，这才放心。医生开的是中药，她严格把握兑水比例、火候和时间，守在炉子边煎中药。当我嫌药苦不想喝时，她又会像哄小孩一样，哄我喝下。

老妻如母，晚年想不幸福都不行！





