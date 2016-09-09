查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 夕阳晚晴 ·连 载 小别离2 8 ·广告 ·永远帅气的父亲 ·一只“听不见的青蛙” ·老妻如母 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 连 载 小别离2 8 · 广告 · 永远帅气的父亲 · 一只“听不见的青蛙” · 老妻如母 20 夕阳晚晴 2016.9.9 星期五 一只“听不见的青蛙” 楚天都市报讯 □宜昌龚春芹绘图/刘阳



70岁的母亲喜欢跳街舞，背着我们几个子女偷偷报名加入了街舞班，后来还参加了比赛。当时，教练为她单独设计了许多与年轻人的互动情节。经过苦练，母亲在比赛中出尽风头，舞蹈也获得一等奖。

一天和母亲闲聊，才知她坚持学街舞的原因。那天，侄儿子东东给她讲了一个从幼儿园听来的故事：一群青蛙决定登山，途中不断遇到冷嘲热讽，慢慢地一些青蛙放弃梦想回到池塘。只有一只不愿放弃，它爬得很慢很艰难，但最终成功登顶。是它有着超越其它青蛙的毅力和恒心吗？不是，它只是听不见而已。这个故事让母亲大受启发。

前几天，母亲突然又说她要去学英语，要和几个舞友去泰国自由行。原来，一个舞友是退休英语老师，她们决定由她领队，一起走遍全世界，第一站就是泰国。

我们集体反对，说这样太不安全，愿意出钱让母亲跟团。母亲没说什么，起身去厨房了。这时，东东对我们喊道：“不要再说了，奶奶听不到了。”我们很惊讶，他眨眨眼睛说：“我看见奶奶把棉花塞到耳朵里，说她要做一只听不见的青蛙。”“啊!”我们一愣，随即大笑起来……





