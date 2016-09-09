连 载 小别离2 8广告永远帅气的父亲一只“听不见的青蛙”老妻如母
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 第20版 夕阳晚晴
·连 载 小别离2 8
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·永远帅气的父亲
·一只“听不见的青蛙”
·老妻如母
楚天都市报电子版
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20 夕阳晚晴 2016.9.9 星期五
一只“听不见的青蛙”
    楚天都市报讯 □宜昌龚春芹绘图/刘阳

    70岁的母亲喜欢跳街舞，背着我们几个子女偷偷报名加入了街舞班，后来还参加了比赛。当时，教练为她单独设计了许多与年轻人的互动情节。经过苦练，母亲在比赛中出尽风头，舞蹈也获得一等奖。
    一天和母亲闲聊，才知她坚持学街舞的原因。那天，侄儿子东东给她讲了一个从幼儿园听来的故事：一群青蛙决定登山，途中不断遇到冷嘲热讽，慢慢地一些青蛙放弃梦想回到池塘。只有一只不愿放弃，它爬得很慢很艰难，但最终成功登顶。是它有着超越其它青蛙的毅力和恒心吗？不是，它只是听不见而已。这个故事让母亲大受启发。
    前几天，母亲突然又说她要去学英语，要和几个舞友去泰国自由行。原来，一个舞友是退休英语老师，她们决定由她领队，一起走遍全世界，第一站就是泰国。
    我们集体反对，说这样太不安全，愿意出钱让母亲跟团。母亲没说什么，起身去厨房了。这时，东东对我们喊道：“不要再说了，奶奶听不到了。”我们很惊讶，他眨眨眼睛说：“我看见奶奶把棉花塞到耳朵里，说她要做一只听不见的青蛙。”“啊!”我们一愣，随即大笑起来……


   