查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第20版 夕阳晚晴
·连 载 小别离2 8
·广告
·永远帅气的父亲
·一只“听不见的青蛙”
·老妻如母
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 影像
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康资讯
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 夕阳晚晴
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 视点
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 广告
·
连 载 小别离2 8
·
广告
·
永远帅气的父亲
·
一只“听不见的青蛙”
·
老妻如母
20
夕阳晚晴
2016.9.9 星期五
永远帅气的父亲
楚天都市报讯 □武汉吴正富
父亲英俊帅气、高大挺拔，走路昂首挺胸、虎虎生风，八十多岁了还被戏称为老帅哥。
他17岁参军，二十岁出头就成为新中国初期为数不多的军事院校——商丘步兵学校的正式学员。从机关到基层，再回到机关，父亲把军事、作训和带兵做得有声有色。我们这个家始终以父亲的工作为轴心，随着他工作地点的变化而迁移。至今，我们家还保持着部队家属的生活习惯。
父亲对我们兄弟几个的要求甚高，以至于我们与同龄人相比显得懂事但木讷些。那年，当我拿着美术学院录取通知书给父亲，他看完就静静地坐到窗前，什么也不说。我的付出父亲了然于心，他此时肯定十分喜悦，是那种难以抑制的喜悦，容不得任何杂念搅扰。有次我要去偏远地区采风，为方便我掌握时间，父亲特地将他那块佩带多年、带有星期和日历的表给我。
风雨同舟几十年，父母相处融洽，我从未见过父母发生争吵。在母亲面前，父亲时而表现出柔情一面。比如，逛街时父亲看到某件适合母亲的商品，就会很真诚地“怂恿”母亲买，弄得母亲不好意思地嗔怪父亲。吃饭时，父亲会邀母亲喝点酒，你一杯来我一杯去。当然是那种极小的酒杯，甚是安好，不可不谓之相敬如宾。
晚年的父亲，老年病上了身。但他是个极具生命力的人，80多岁仍一次就安装了多个心脏支架，大家无不称奇。遗憾的是，几年后一场手术让父亲的健康每况愈下。但他从未因什么事或治病而降低了对生活质量和品质的要求，永远把自己收拾得帅气、清爽、利落。
父亲走了，我们除了悲痛还是悲痛。“月朗风清六十九载泽后人，德厚恩重八十八年承仁心”，这是我们为感恩父亲的养育和表率而奉上的。