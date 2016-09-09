查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 夕阳晚晴 ·连 载 小别离2 8 ·广告 ·永远帅气的父亲 ·一只“听不见的青蛙” ·老妻如母 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 连 载 小别离2 8 · 广告 · 永远帅气的父亲 · 一只“听不见的青蛙” · 老妻如母 20 夕阳晚晴 2016.9.9 星期五 永远帅气的父亲 楚天都市报讯 □武汉吴正富



父亲英俊帅气、高大挺拔，走路昂首挺胸、虎虎生风，八十多岁了还被戏称为老帅哥。

他17岁参军，二十岁出头就成为新中国初期为数不多的军事院校——商丘步兵学校的正式学员。从机关到基层，再回到机关，父亲把军事、作训和带兵做得有声有色。我们这个家始终以父亲的工作为轴心，随着他工作地点的变化而迁移。至今，我们家还保持着部队家属的生活习惯。

父亲对我们兄弟几个的要求甚高，以至于我们与同龄人相比显得懂事但木讷些。那年，当我拿着美术学院录取通知书给父亲，他看完就静静地坐到窗前，什么也不说。我的付出父亲了然于心，他此时肯定十分喜悦，是那种难以抑制的喜悦，容不得任何杂念搅扰。有次我要去偏远地区采风，为方便我掌握时间，父亲特地将他那块佩带多年、带有星期和日历的表给我。

风雨同舟几十年，父母相处融洽，我从未见过父母发生争吵。在母亲面前，父亲时而表现出柔情一面。比如，逛街时父亲看到某件适合母亲的商品，就会很真诚地“怂恿”母亲买，弄得母亲不好意思地嗔怪父亲。吃饭时，父亲会邀母亲喝点酒，你一杯来我一杯去。当然是那种极小的酒杯，甚是安好，不可不谓之相敬如宾。

晚年的父亲，老年病上了身。但他是个极具生命力的人，80多岁仍一次就安装了多个心脏支架，大家无不称奇。遗憾的是，几年后一场手术让父亲的健康每况愈下。但他从未因什么事或治病而降低了对生活质量和品质的要求，永远把自己收拾得帅气、清爽、利落。

父亲走了，我们除了悲痛还是悲痛。“月朗风清六十九载泽后人，德厚恩重八十八年承仁心”，这是我们为感恩父亲的养育和表率而奉上的。





