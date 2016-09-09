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20
夕阳晚晴
2016.9.9 星期五
连 载 小别离2 8
楚天都市报讯 鲁引弓 著作家出版社
杨冰五年级就来西雅图了，她不住HOMESTAY，她与另外3个妹妹住自己家，她爸在这儿买了房子
洛克扭头朝向朵儿仿佛求证道，玛丽，这个星期天我们得去蒙德社区英语班帮忙，是不是？朵儿点头。她也在那个英语班做义工，还是洛克介绍过去的呢。
这里的高中需要“义工学分”，比朵儿早来一年的洛克知道去哪儿当义工，所以带朵儿一起在蒙德社区英语班辅助老师教学，班上学生大多是随子女移民过来的中国老人。朵儿笑着，问杨冰，嗨，你们去哪儿看三文鱼呢？
杨冰好像没听见，她在与洛克商量：那么，下星期天你有没时间呢？朵儿微笑着听他们说话，但其实，这个英文名叫蒂娜的中国女生杨冰最近这一阵让她有些发怵。因为她感觉到了近来杨冰突然对她变得有些冷淡，而原本两人是挺要好的朋友。这个开朗的漂亮女生，其实是奈特利高中第一个跟朵儿说话的人。朵儿刚入学的那天早上，杨冰笑着对她说，嘿，我是杨冰，也叫蒂娜，你的发卡很可爱，现在中国都流行这个吗？
原本两个人一直蛮要好的，朵儿还去杨冰家玩过。杨冰五年级就来西雅图了，她不住HOMESTAY，她与另外3个妹妹住自己家，她爸在这儿买了房子。
朵儿不明白最近到底是因为什么，杨冰突然对自己转冷了。即使朵儿主动搭话，她也爱理不理，顶多“嗯哈”一声。这也太怪了。朵儿觉得不太舒服，还因为学校里不少中国女生是听杨冰的（即使杨冰不是男生眼里的女神，那也一定是女生中的老大），也正因为此，朵儿感觉那些女生也与自己有些疏远了，她们眼神闪闪烁烁的，好像自己怎么了。难道就因为我成绩比她们好？但也不会啊，国内女生们会在意这个，但在这里她们不会。
现在，杨冰在与洛克说话，她一直没接朵儿给她的笑脸。
杨冰看自己邀不动洛克去看三文鱼，就耸耸肩，说，好，那以后再找机会吧。然后，就带着那些要好的女生们一起走了。
洛克一口将半块苹果派塞进嘴里，笑道，我自己才吃了这么点。朵儿说，谁让你这么好心，这下你可要饿着了。洛克拿过朵儿面前的那块比萨饼，说，那我吃了哦。他就把这块像锈铁一样的面饼一口一口地吃掉了。在朵儿后来的回想中，她怀疑这一天后面发生的事，可能与分享这“锈铁”“苹果派”那种易使人误解的气氛有关，她像她这个年纪的女生一样，有点八卦地猜想：是不是杨冰对洛克有点那个？
这一天下午3点钟，学校放学了，朵儿背着书包，沿着操场后面的马路往公交车站走，她准备去那儿乘车，回HOMESTAY莫莉家。今天朵儿快走到站点的时候，有几个女生“呼啦啦”地从她身后走上来，越过她，往前走，强劲的风势让她避闪了一下。
她们中当然有杨冰。
下期预告:朵儿眉目间的锐利，让杨冰心里的火苗往上腾