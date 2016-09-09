查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不放手 ·图文：银杏树为啥提前月余落叶 ·图文：小区数十棵树要被挖走 ·图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 ·临街超市开“后门”小区安全难设防 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不 · 图文：银杏树为啥提前月余落叶 · 图文：小区数十棵树要被挖走 · 图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 · 临街超市开“后门”小区安全难设 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.9 星期五 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

洪山区余先生：昨天傍晚回家，从南湖建安街经过时，发现路边有几辆像“麻木”一样的小四轮篷车违规乱停，该路段本就车流量大，这些停在路边的无牌无证车辆，让附近交通更拥堵。

武汉市交管局：已通知辖区交警加大对该路段的巡查和管控，对违规无证行驶车辆依法进行处罚。

汉阳区许女士：每到夜晚和清晨，在五龙路龙江庭苑C区附近的人行道上，附近商铺经常占道经营，如餐馆将桌椅板凳搬到路上，汽车修理店将车辆停在店外，行人从此经过时，不仅要绕道，还要特别注意地上的油污，有安全隐患。

汉阳区城管委：执法人员会在市民投诉的时间段到现场探访，若发现有商家出店经营，会立即下达整改通知单，并加大巡查力度。

楚天都市报记者揭明玥





