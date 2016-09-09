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第19版 跑腿
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·临街超市开“后门”小区安全难设防
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临街超市开“后门”小区安全难设
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市民之声
19
跑腿
2016.9.9 星期五
临街超市开“后门”小区安全难设防
物业称将增加一道门禁
楚天都市报讯 光谷万科城花璟苑的郑先生反映，他们小区临街的商铺中，有一家超市的侧门正好位于该小区内，任何人都可以通过这家超市进出小区，业主们觉得很不安全。
郑先生说，这家超市临街上有一扇大门，还有一扇侧门是向着小区里开的，而且没有设置任何门禁措施，任何人都可以从超市进出小区。此前，业主们多次向物业反映此事，但半年多过去，问题一直没有解决。
楚天都市报记者现场看到，该超市正好位于小区大门的隔壁，正常情况下，访客需刷卡通过大门的门禁系统才能进入小区，但若以超市作为通道，则可直接进入小区。
该小区物业公司相关负责人解释，此处的侧门是按消防要求设计的，交付时就已存在，确实有一定安全风险。接业主投诉后，他们一边与地产部沟通，同时安排专门的保安人员值守此处，并24小时监控。目前，经多次协商，公司决定在超市侧门附近再多加一道门禁闸门，预计本周内闸门可进行安装并开始使用。
楚天都市报记者揭明玥