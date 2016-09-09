查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不放手 ·图文：银杏树为啥提前月余落叶 ·图文：小区数十棵树要被挖走 ·图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 ·临街超市开“后门”小区安全难设防 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不 · 图文：银杏树为啥提前月余落叶 · 图文：小区数十棵树要被挖走 · 图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 · 临街超市开“后门”小区安全难设 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.9 星期五 图文：小区数十棵树要被挖走 物业解释称会换成桂花树栽种 楚天都市报讯 图为：樟树周围的水泥地面已被挖开



新洲区阳逻中鑫花园小区业主黄先生反映，小区种了不少樟树、广玉兰，树龄有10多年，早上看到有人要将树挖走，感觉很可惜。

前日，楚天都市报记者来到位于阳逻平江大道的该小区，看到三层别墅和小高层楼中间隔一条路，靠近别墅区一侧的路边种着一排樟树，树干直径约15厘米，树高四五米，枝繁叶茂，遮住了别墅住户的窗户。约20多棵樟树周围的水泥地面已被挖开，但树尚未移走。

小区物业人员解释说，这些树长了10多年，樟树根系发达，把别墅业主家一楼地平拱起，树叶影响采光，虫子也容易飞进业主家中，因此多数别墅业主希望移树。物业征得业委会同意后，计划换栽桂花树，移走的树也不会浪费，将种在开发商新建小区内，目前物业正在向城管部门申办手续。

楚天都市报记者刘闪魏铼





