查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不放手 ·图文：银杏树为啥提前月余落叶 ·图文：小区数十棵树要被挖走 ·图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 ·临街超市开“后门”小区安全难设防 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不 · 图文：银杏树为啥提前月余落叶 · 图文：小区数十棵树要被挖走 · 图文：阳逻环湖路建好三年没路灯 · 临街超市开“后门”小区安全难设 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.9 星期五 图文：勇抓小偷 手指被咬断仍不放手 父亲手术费没着落 女儿希望得到好心人资助 楚天都市报讯 图为：颜泽友（左一）的左手食指被小偷咬断了 楚天都市报记者刘闪摄



昨日，洪湖市万全镇河咀村村民颜洋反映，9月5日家中遭贼，51岁的父亲颜泽友抓捕小偷中被咬断食指，目前在中国人民解放军161医院诊断，医生说要手术治疗，但自家经济困难，拿不出2万元手术费，希望好心人帮助父亲。

“要不是我叫爸爸去追小偷，他也不会伤这么重！”昨日，在中国人民解放军161医院手足外科1216病房，颜洋自责不已。记者看到，颜泽友的左手食指被夹板固定，外面裹着白纱布，手上还有血迹。由于小时患病，颜泽友听力有障碍，口齿不清。

颜洋说，前些时她回娘家，9月5日凌晨1时许，她起床给宝宝冲奶粉时，发现放在厨房的摩托车不见了，赶紧叫醒父亲。父亲追出门，看到小偷正将摩托车装到面包车内。父亲冲上前抓住一个小偷，对方拿出4000元说要私了，求他不报警，颜泽友当场拒绝，抓着小偷衣领不放手。

小偷恼羞成怒，狠狠咬住颜泽友的食指，他忍着剧痛仍未放手。这时，颜洋的堂兄和民警及时赶来将小偷抓获。当天，家人把颜泽友送到武汉治疗，经检查，他的食指断了，医生建议住院手术治疗，手术费要2万元。目前，家人已筹借了5000元，还差1.5万元，手术因此暂未进行。

据洪湖警方介绍，目前，3名盗窃嫌疑人已被刑拘，案件正在进一步办理中。

颜洋说，父亲是一名泥瓦匠，母亲体弱多病，家里非常贫困，希望好心人帮助父亲。他们家人的电话是：15926423255。

楚天都市报记者刘闪通讯员吴道敏张燃明





