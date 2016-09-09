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开学季，对于刚入幼儿园和小学的新生来说，除了要努力适应新环境、认识新同学和新老师，还要面临一些格外“青睐”新生的疾病挑战。比如感冒发烧、肠道疾病等。省疾病预防控制中心专家提醒，夏秋季是其他感染性腹泻、细菌性痢疾、手足口病、水痘等传染病高发季节，学校、家长要提前预防。



开学病倒一批新生



武昌市民杨先生的女儿乐乐上了一家私立幼儿园，8月中旬开学至今，不到半个月的时间里，班上的孩子已经病倒了好几个，上周五晚上，女儿没能挺住，一到家就发起高烧。

像乐乐这种情况不在少数。记者从多家医院获悉，新学期刚开学不久，儿科就迎来“新生就诊潮”。

武汉市普仁医院儿科主治医生王晓玲说，才开学几天来就诊的患儿就较前一周增长了30%。王晓玲表示，每年开学后的半个月至一个月，儿科门诊患儿都会激增。学龄儿童的抵抗力比较弱，刚刚过上集体生活，难免产生不适应。同时，近期换季阶段，孩子生病也和天气有关，早晚凉，中午热，空气干燥，不仅是感冒，呼吸道旧疾也容易复发。



回家加餐消化不良



王晓玲指出，除了呼吸道疾病，目前还是儿童病毒感染性疾病以及消化道疾病的高发期，仅9月5日下午她看诊的25个病人中有12个是腹泻患儿。“许多孩子家长总担心孩子在幼儿园吃不饱，回家后又是各种给孩子加餐、买零食。这样孩子反而容易生病”。王晓玲昨日才接诊的3岁患儿天天（化名）每天从幼儿园回家后都会像小饿狼似地找零食吃，家长以为他是在幼儿园没吃饱，所以干脆让他回家再吃一顿晚饭，谁知幼儿园才上一周孩子就开始腹胀，肚子疼，第二天出现发热症状，带孩子到医院一检查才发现是消化不良引起的。



吃熟食、喝开水、勤洗手



普仁医院中医科主任胡小军指出，儿童送到幼儿园后家长和老师要加强沟通，如果孩子早上有口臭等症状，很可能积食了，要多为孩子选择清淡的蔬菜、容易消化的米粥、面汤、面条等，如果孩子发烧超过38.5℃或病情不减，则要尽快带孩子到医院儿科看诊。

湖北疾控中心传染病所急传部主任邢学森提醒，夏秋季是其他感染性腹泻、细菌性痢疾、手足口病、水痘等传染病高发季节。其中手足口病、水痘等在学校，特别是托幼机构易发。手足口等肠道传染病预防行为有一个九字真经：吃熟食、喝开水、勤洗手。





