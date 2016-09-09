查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 健康 ·免费培训育婴师(月嫂) ·风湿类风湿治疗新突破 ·广告：动向新闻 ·图文：患者扫码付费 免受窗口久等之苦 ·杂质沉积 老汉血管抽脂扩容 ·操作不当 女孩美容差点丢命 ·江城医院迎来“新生潮” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 免费培训育婴师(月嫂) · 风湿类风湿治疗新突破 · 广告：动向新闻 · 图文：患者扫码付费 免受窗口久 · 杂质沉积 老汉血管抽脂扩容 · 操作不当 女孩美容差点丢命 · 江城医院迎来“新生潮” 18 健康 2016.9.9 星期五 操作不当 女孩美容差点丢命 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员刘姗姗）武汉姑娘许娇在一家美容工作室打美容针后，突然高烧，还出现感染性休克，一度被下病危通知书。经及时抢救才转危为安。

上周，许娇在一家美容工作室通过静脉注射了一种美容针，回去后发烧、呕吐、大小便失禁，家人将她送往武汉市中心医院急救。

该院急诊科主任艾芬介绍，很可能是注射者操作不当或者消毒不到位造成了感染。





