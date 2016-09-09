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·操作不当 女孩美容差点丢命
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江城医院迎来“新生潮”
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健康
2016.9.9 星期五
操作不当 女孩美容差点丢命
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员刘姗姗）武汉姑娘许娇在一家美容工作室打美容针后，突然高烧，还出现感染性休克，一度被下病危通知书。经及时抢救才转危为安。
上周，许娇在一家美容工作室通过静脉注射了一种美容针，回去后发烧、呕吐、大小便失禁，家人将她送往武汉市中心医院急救。
该院急诊科主任艾芬介绍，很可能是注射者操作不当或者消毒不到位造成了感染。