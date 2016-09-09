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江城医院迎来“新生潮”
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健康
2016.9.9 星期五
杂质沉积 老汉血管抽脂扩容
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员金静）爱美人士常说“抽脂瘦身”，事实上不仅身上的脂肪可以抽，血管内的也能“抽”。近日汉口60岁的王爹爹就为自己的血管“抽脂扩容”了。
王爹爹四年前查出血脂高。近两个月，他总感觉一阵阵头晕、头疼，右边手脚发麻，吃饭连筷子都拿不稳，这才来到武汉脑科医院。经检查，老人的左侧颈动脉内血流已成一条细线，血脂杂质沉积，阻塞率90%以上。
该院脑血管病专家蒋泳给王爹爹的血管“抽脂扩容”，他在患者脖子侧面切开一个小口，找到被堵塞的颈内动脉血管起始处并打开，用夹子临时阻断血流，把堵塞在血管内的血脂杂质从内膜上完整剥脱下来，清除了近4厘米长的“脂肪”，彻底清洁内壁，再把血管重新缝合。昨日术后复查，老人血管血流畅通，手也不麻了。