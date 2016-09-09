查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康资讯 ·边手术边聊天“微针”无痛除腰突 ·免费查肛肠 引爆就诊热潮 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 边手术边聊天“微针”无痛除腰突 · 免费查肛肠 引爆就诊热潮 · 广告 17 健康资讯 2016.9.9 星期五 免费查肛肠 引爆就诊热潮 便血、便秘、便痛、大便异常、肿物脱出、脓肿、瘙痒等患者可拨打电话027—8856 9994 预约检查 楚天都市报讯 “早晨7点半就和老伴到医院了，他有痔疮、我有便血，想趁着普查的机会，找专家来看看。”一位来自江夏的患者一大早就赶到了医院参加普查活动。自“金秋肛肠疾病惠民诊疗”活动开展以来，不少患者听说该活动后，就电话预约参与了进来。



普查现场出结果 心里落个踏实



该院肛肠专家张鹏主任介绍说：“肛肠疾病种类繁多，症状相仿，没有先进的检查设备，仅凭经验与粗略的检查是难以确诊的。此次活动我们启用的是韩国电子肛肠镜，可对肛肠内部深层病灶进行图像采集，实时诊断，清晰、准确、直观地了解病情。受检者现场能看出结果，痔核大小，息肉多少等病情一目了然，患者心里也落个踏实。”



肛肠微创术“快、好、省”受青睐



传统肛肠大开刀手术疼痛大、创口大、易感染、护理难、恢复慢等情况让不少患者望而却步，而现代微创无痛技术则可以说是“无刀胜有刀”，只需将一个小器械将病灶套扎住，使其因缺血而坏死，然后自然脱落，不破坏正常肛垫组织，患者痛苦轻，身体素质好的患者可以随治随走。

汉口一位前来接受治疗的患者早在2年前就开始便血。立秋后，他病情加重，不仅便血次数、出血量增加，排便时还有葡萄状“小肉球”脱出，卡在肛门口直喊疼，需要用手才能塞回肛门内。每次上完厕所就全身无力、脸色苍白。经检查确诊为致贫血性重度内痔。针对其病情，张主任制定了COOK枪微创术为其治疗，20分钟左右就顺利完成，对治疗结果患者也很满意。



首批患者已成功康复肛肠普查仍在继续



“金秋肛肠疾病惠民诊疗”活动开展以来，平均每天都有多名微创手术患者成功康复，还有不少患者仍排队预约手术中。该活动作为下半年的又一大公益举措，医院还将为广大市民提供以下援助：

1.专家挂号费、会诊费全免

2.韩国电子肛肠镜、指检、视检等十多项检查费全免

3.肠道清理费仅收20元

4.各类治疗费优惠20%

5.各类肛肠微创手术援助500~2000元

活动报名热线：

027—8856 9994





