查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第16版 教育
·“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心
·寻师热线开通首日引思念如潮
·BMW领航新能源汽车发展
·品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹
·实力绽放 试驾新一代308
·势起兴城 聚达未来
·图文：手绣的校园地图
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 影像
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康资讯
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 夕阳晚晴
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 视点
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 广告
·
“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心
·
寻师热线开通首日引思念如潮
·
BMW领航新能源汽车发展
·
品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹
·
实力绽放 试驾新一代308
·
势起兴城 聚达未来
·
图文：手绣的校园地图
16
教育
2016.9.9 星期五
图文：手绣的校园地图
楚天都市报讯 “哇，校园地图，竟然还是手绣版！”昨日武汉科技大学报到现场，领到校园地图的新生们发出啧啧称赞。主创这份地图的校学生创业协会介绍，这是他们的文化创意作品，设计成员在暑假里历时两个月，一针一线绣出原稿后，再用制图工具完善，共印刷5000余份免费向入校的新生发放。楚天都市报记者周治涛通讯员戢松摄