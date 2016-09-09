“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心寻师热线开通首日引思念如潮BMW领航新能源汽车发展品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹实力绽放 试驾新一代308势起兴城 聚达未来图文：手绣的校园地图
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第16版 教育
·“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心
·寻师热线开通首日引思念如潮
·BMW领航新能源汽车发展
·品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹
·实力绽放 试驾新一代308
·势起兴城 聚达未来
·图文：手绣的校园地图
楚天都市报电子版
----  
 
16 教育 2016.9.9 星期五
图文：手绣的校园地图
    楚天都市报讯 “哇，校园地图，竟然还是手绣版！”昨日武汉科技大学报到现场，领到校园地图的新生们发出啧啧称赞。主创这份地图的校学生创业协会介绍，这是他们的文化创意作品，设计成员在暑假里历时两个月，一针一线绣出原稿后，再用制图工具完善，共印刷5000余份免费向入校的新生发放。楚天都市报记者周治涛通讯员戢松摄


   