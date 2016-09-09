查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 ·寻师热线开通首日引思念如潮 ·BMW领航新能源汽车发展 ·品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 ·实力绽放 试驾新一代308 ·势起兴城 聚达未来 ·图文：手绣的校园地图 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · “飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 · 寻师热线开通首日引思念如潮 · BMW领航新能源汽车发展 · 品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 · 实力绽放 试驾新一代308 · 势起兴城 聚达未来 · 图文：手绣的校园地图 16 教育 2016.9.9 星期五 势起兴城 聚达未来 欧亚达建材家居建始店全球招商新闻发布会圆满成功 楚天都市报讯 2016年9月6日上午10时，以“势起兴城聚达未来”为主题的欧亚达建材家居建始店全球招商新闻发布会在“世界硒都”中心地段——湖北建始隆重举行。省家居建材行业协会领导、欧亚达集团领导、恩施宏立实业股份有限公司领导、主流新闻媒体及各界嘉宾近500余人现场共同见证了发布会的盛况。

欧亚达集团以不断打造全国知名家居连锁商场为目标，从1992年在武汉创业到今天成为一家以家居商品流通为主体，多元化、跨行业的大型集团公司。经过24年发展已成为全国建材家居流通领域的领军企业之一，经营总面积超过200万平方米，年销售额超过100亿元，满足了千百万家庭对美好家居的憧憬与向往。

据悉，欧亚达建材家居此次强势进驻建始长兴产业城核心区域，将与恩施宏立实业共同打造一座一站式家居综合体。欧亚达建材家居建始店整体规划近8万方，将集聚国内外各大一线品牌，为广大建始消费者奉献同步国际一流城市的前沿建材家居产品和生活方式。欧亚达建材家居建始店建成后，必将全面带动建始建材家居产业的发展，成为行业发展的新引擎。

此次招商新闻发布会的举办预示着欧亚达建材家居建始店开业全面进入“倒计时”阶段，标志着建始建材家居行业将进入一个快速发展与提升的新时代。





