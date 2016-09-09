查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 ·寻师热线开通首日引思念如潮 ·BMW领航新能源汽车发展 ·品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 ·实力绽放 试驾新一代308 ·势起兴城 聚达未来 ·图文：手绣的校园地图 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · “飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 · 寻师热线开通首日引思念如潮 · BMW领航新能源汽车发展 · 品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 · 实力绽放 试驾新一代308 · 势起兴城 聚达未来 · 图文：手绣的校园地图 16 教育 2016.9.9 星期五 实力绽放 试驾新一代308 楚天都市报讯 近日，“实力绽放——新一代东风标致308试驾会”在长沙拉开序幕，靓丽的外形引发大量围观和极高的回头率。全系标配STT，让“小辛巴”的油耗和动力表现同样出色。全系标配ESP9.1系统为应对城市复杂路况保驾护航，另惊喜搭载同级鲜有配备的盲区探测系统，18平米的探测范围，在左右相邻车道有后方来车进入盲区时，相应方位的外后视镜警告灯便会亮起，提醒驾驶员后方有车，避免出现危险。有效将事故的发生几率大幅降低，同时配合胎压监测系统，全方位保障驾乘者的安全。采用标致独有创新体感设计理念打造的i-Cockpit唯我座舱，以人体工程学为设计灵感，以车上的每一个“我”为中心，兼顾了所有人的驾乘体验的安全性和舒适性。

胡浩





