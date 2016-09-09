查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 ·寻师热线开通首日引思念如潮 ·BMW领航新能源汽车发展 ·品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 ·实力绽放 试驾新一代308 ·势起兴城 聚达未来 ·图文：手绣的校园地图 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · “飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 · 寻师热线开通首日引思念如潮 · BMW领航新能源汽车发展 · 品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 · 实力绽放 试驾新一代308 · 势起兴城 聚达未来 · 图文：手绣的校园地图 16 教育 2016.9.9 星期五 BMW领航新能源汽车发展 楚天都市报讯 在“下一个100年”的开局之年，宝马集团保持成功发展并继续引领汽车行业的创新大潮。9月 1日晚，BMW 新能源汽车发布会在成都举行，宝马集团宣布将在中国提供5个车系9款新能源车型，包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车，是豪华品牌中覆盖面广、技术领先的新能源汽车阵容。

宝马还公布，BMW i是宝马集团的创新平台，源于此项目的BMWeDrive科技将拓展到BMW 全系主力车型，统一命名为“BMW i电动性能”，而将来BMW i还会融汇更多数字互联和自动驾驶科技。这样，宝马集团已形成以主品牌 BMW 为核心，BMW M代表品牌的运动本色与传承，BMW i代表面向未来的创新与可持续发展的清晰格局。

宝马集团新能源车型与当天集体亮相，其中BMW i3升级款、全新BMW 7系插电式混合动力及BMWi8质子红限量版等新车宣布上市，BMW X1插电式混合动力作为国产新车将在成都车展首发，而X5插电式混合动力刚刚在香格里拉到西昌约1500公里的行程中验证了 BMWeDrive科技的超凡性能。





