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教育
2016.9.9 星期五
BMW领航新能源汽车发展
楚天都市报讯 在“下一个100年”的开局之年，宝马集团保持成功发展并继续引领汽车行业的创新大潮。9月 1日晚，BMW 新能源汽车发布会在成都举行，宝马集团宣布将在中国提供5个车系9款新能源车型，包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车，是豪华品牌中覆盖面广、技术领先的新能源汽车阵容。
宝马还公布，BMW i是宝马集团的创新平台，源于此项目的BMWeDrive科技将拓展到BMW 全系主力车型，统一命名为“BMW i电动性能”，而将来BMW i还会融汇更多数字互联和自动驾驶科技。这样，宝马集团已形成以主品牌 BMW 为核心，BMW M代表品牌的运动本色与传承，BMW i代表面向未来的创新与可持续发展的清晰格局。
宝马集团新能源车型与当天集体亮相，其中BMW i3升级款、全新BMW 7系插电式混合动力及BMWi8质子红限量版等新车宣布上市，BMW X1插电式混合动力作为国产新车将在成都车展首发，而X5插电式混合动力刚刚在香格里拉到西昌约1500公里的行程中验证了 BMWeDrive科技的超凡性能。