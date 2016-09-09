查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 ·寻师热线开通首日引思念如潮 ·BMW领航新能源汽车发展 ·品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 ·实力绽放 试驾新一代308 ·势起兴城 聚达未来 ·图文：手绣的校园地图 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · “飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 · 寻师热线开通首日引思念如潮 · BMW领航新能源汽车发展 · 品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 · 实力绽放 试驾新一代308 · 势起兴城 聚达未来 · 图文：手绣的校园地图 16 教育 2016.9.9 星期五 当年的恩师，您知道我在找您吗？ 寻师热线开通首日引思念如潮 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）明天是我国第32个教师节，本报发起的寻恩师活动引发热烈关注。昨日，本报陆续接到数十名读者来电，希望能帮他们找到心中思念的老师。“万松园路小学的韩朝阳老师，对我一生的影响太大了。”今年69岁的陈扬炎爹爹告诉楚天都市报记者，他读小学五、六年级时，韩先生任语文和书法老师，“他的书法特别好，鼓励班上同学写一手好字，还手把手地教我们”。“韩老师的书法指导，让我终身受益。”陈扬炎说，他凭着一手好字，先后顺利在工厂、机关等单位上班一直到如今退休多年。当初参加工作那些年，他曾多次去万松园路小学、教师宿舍区找恩师，都没找到，“记得当年韩老师也仅比我们大十来岁，如今该有80多岁了，我真的很想找到他”。

滴水之恩，涌泉相报。这些通过本报寻找昔日恩师的学生，大多步入中年甚至老年，他们寻恩师的殷切之情令记者感动。今天，本报寻找恩师活动将继续推进，欲参与这一活动的读者，仍可通过两种方式与本报联系：拨打寻师感恩热线027—86777777；发送寻师信息至电子邮箱sks121@126.com。





