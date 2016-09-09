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·征集10名高级教师 5年免费跟踪治咽炎
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15
财经
2016.9.9 星期五
教师节 关注教师“职业病”
征集10名高级教师 5年免费跟踪治咽炎
楚天都市报讯 9月10日教师节，教师的健康状况再次引起大家关注。调查表明，在教师群体中，最高发的职业病就是慢性咽喉炎。专家表示，这与教师长期超负荷用嗓及发音方法不科学有关。“慢性咽喉炎属于慢性病，往往病程绵长，需要防治并重，打好持久战！”武汉民生耳鼻喉医院咽喉科专家舒松保主任表示，教师们在生活中一定要注意预防，比如掌握科学的用声技巧和发音方法；不抽烟喝酒，少吃辛辣食物，养成上课饮水的习惯；加强锻炼，增强体质；女教师生理期谨防过度用嗓等。
还有一点很重要，就是出现嗓子疼、声音嘶哑、干咳不止等症状时，及时就诊，千万别硬扛，或者是盲目依赖消炎药、抗生素等，导致药不对症，甚至产生副作用。舒主任指出，慢性咽喉炎在科学预防的同时，往往也需要长期、系统、专业的治疗。
值此教师节，为帮助广大教师重视并科学应对慢性咽喉炎这一“职业病”，三级耳鼻喉专科医院——武汉民生耳鼻喉医院特面向全省征集10名高级教师，5年免费跟踪治疗。只要您有高级或特级教师资格证，并有干咳、嗓子痒、声音嘶哑、咽喉异物感等症状且反复难愈，都可以报名申请名额！
报名热线：027-88569934