查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·保监会新规对万能险“加锁” ·财富管理进入深水区 讲故事的时代已结束 ·66800元装100平方二室二厅一厨一卫真相大揭密 ·征集10名高级教师 5年免费跟踪治咽炎 ·广告 ·渤乐·个人房贷 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 保监会新规对万能险“加锁” · 财富管理进入深水区 讲故事的时 · 66800元装100平方二室二 · 征集10名高级教师 5年免费跟 · 广告 · 渤乐·个人房贷 · 新品播报 15 财经 2016.9.9 星期五 66800元装100平方二室二厅一厨一卫真相大揭密 楚天都市报讯 武汉市场上全包装修公司很多，价格差异大，全包项目也不大相同。我们以江南美66800元这个价位的装修，来揭秘全包装修的真相。

66800元能包什么？

江南美装饰66800元，既包了家庭装修施工所有材料和人工，也含了主材，还含了软装布艺窗帘、灯具、家具，甚至马桶刷、毛巾架。

66800元的材料，是否全是水货？

材料很重要，江南美装饰的套餐基本上全是进口品牌或高端系列产品。如乳胶漆使用芬兰芬琳，开关面板使用的西门子、地板采用的实木地板等。

66800元装100平，人工费高涨，为什么还装的下来？

现在人工费高涨，江南美装饰66800元之所以能风靡武汉，是因为江南美独有的采购体系，是通过厂家直接采购，不通过代理商，可降低50-70%的价格。

66800元具体有哪些主材的优势？

一是江南美的66800元，采用实木地板；二是大品牌、低价格。比如诺贝尔的瓷砖、友邦的吊顶，99元/平方等。

这么好的套餐产品，现在做活动，提前享受中秋国庆的优惠，现场还有万元赠送。





