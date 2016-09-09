查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·保监会新规对万能险“加锁” ·财富管理进入深水区 讲故事的时代已结束 ·66800元装100平方二室二厅一厨一卫真相大揭密 ·征集10名高级教师 5年免费跟踪治咽炎 ·广告 ·渤乐·个人房贷 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 视点 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 广告 · 保监会新规对万能险“加锁” · 财富管理进入深水区 讲故事的时 · 66800元装100平方二室二 · 征集10名高级教师 5年免费跟 · 广告 · 渤乐·个人房贷 · 新品播报 15 财经 2016.9.9 星期五 财富管理进入深水区 讲故事的时代已结束 楚天都市报讯 世界每天都在变化，如何在市场的波动中守护财富稳健增长？近日，诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO汪静波，分享了她对市场的理解及财富管理的心得。



财富应该像扶梯一样增长



社会经济的发展，很多人积累了第一桶金。对于赚了人生第一桶金的高净值人士，如何实现财富的稳健增长？汪静波说，很多人的财富增长了，然而理财观念却并未与时俱进。她说，对比过去30年财富增长的轨迹，那种通过政府配置资源、通过银行信贷配置资源赚钱的时代，已经过去了。

“过去30年为什么成功？我们的家庭为什么会这么有钱？”汪静波认为，“财富的增长要呈扶梯式上涨，而非一下有钱、一下没钱地波动变化”，而诺亚能给客户带来的价值，绝不仅仅是投一个项目那么简单。



未来十年属于标准化产品



“过去十年是非标产品大发展的十年，现在民间资本进入隐形壁垒，除了超高净值客户，我看到未来十年，就是个人投资者买公募基金、保险等标准化产品的时代。”“当前的情形是钱太多，但好的资产不多，从业者要能够辨别哪些是诱惑，哪些是机会。”汪静波说。诺亚财富坚持投资人教育，“和做生意一样，投资有时候亏点钱不是问题，关键是看过程中学到什么。”“诺亚的产品策略就是在各个行业都找到TOP20。”汪静波用一个比喻来形容财富管理行业，做理财就是赚手续费，做金融的人就是把火腿从A搬到B，但是我们很清楚，火腿并不是我们的。诺亚只有靠客户变得越来越有钱，自己也才能发展得越来越好。

诺亚财富业务涵盖财富管理、资产管理、全球开放产品平台、互联网金融四大板块，产品范围覆盖私募股权投资基金、私募房地产基金、公募基金、类固定收益等全市场，包含人民币、美元两条产品线，为高净值客户提供全权委托、资产配置、高端教育、高端保险、融资租赁等全方位的综合金融服务。





